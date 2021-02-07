Папа Римский Франциск высказался в поддержку однополых союзов

Папа римский Франциск в ноябре прошлого года выступил за то, чтобы однополые пары получили возможность зарегистрировать гражданские союзы. «Однополые люди имеют право быть семьёй. Они — дети Божьи и имеют право на семью», — говорится в его заявлении.

«У всех должна быть возможность создать семью… Следует создать закон о гражданских союзах, таким образом, эти люди тоже окажутся под защитой закона», — заявил понтифик.

По материалам CNLNEWS

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Примечание редакции: Стоит отметить, что понтифик не одобряет однополые браки и не утверждает, что они перестали быть грехом. Он, однако, призывает к их легализации. Последствия несложно предугадать.

Если свято верить духовным лицам, то можно уйти очень далеко от того, чему учит Бог. Поэтому, дорогие читатели, мы вновь и вновь призываем вас: исследуйте Библию, чтобы отличать истину от лжи и понимать, что является грехом в глазах Бога.

Газета «Сокрытое Сокровище» февраль 2021 г.