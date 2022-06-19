Фруктово-ягодное наслаждение

Лето — время, когда появляются любимые многими из нас ягоды: смородина, крыжовник, клубника, земляника, черника, которые поистине являются кладезем витаминов. Какие полезные и вкусные блюда из ягод можно приготовить в этот период?

Глазированные свежие ягоды

На 2 пирога диаметром 15 – 20 см.

Для пресного теста:

2 стакана муки (может потребоваться немного больше),

1 ч. л. соли без горки,

⅔ стакана растительного масла,

0,5 стакана воды.

Для глазури:

2 ст. л. картофельного крахмала (или агар-агар по инструкции, указанной на упаковке),

соль на кончике ножа,

1,5 стакана светлого фруктового сока или компота.

Растворить крахмал в небольшом количестве сока. Остальной сок поставить на огонь и довести до кипения, влить разведённый крахмал, постоянно перемешивая. Варить до загустения (около 3 мин). Сразу же снять с огня.

Для начинки:

Малина, клубника, чёрная или красная смородина, жимолость, черника, нарезанные яблоки и бананы, мандарины, киви, груши. Используйте то, что доступно.

Приготовление:

Взбить вилкой масло с водой, добавить муку и соль, перемешать. Вымесить.

Раскатать лепёшку. Выложить ею дно и бока круглой невысокой формы для тортов и красиво оформить её края. Проткнуть корж вилкой в нескольких местах. Выпекать 20 минут при средней температуре. Остудить. Заполнить лепёшку ягодами и фруктами, залить глазурью из фруктового сока. Охладить.

Варианты:

Запечь тесто в небольших формах для кексов, чтобы получились корзиночки.

Ягоды и фрукты разложить по маленьким красивым тарелочкам, залить глазурью из фруктового сока.

Ягодно-ореховый смузи для здоровья мозга

Помогает при нервном истощении, усталости, стрессе, нервозности или депрессии. Употребляйте этот напиток один или два раза в день. Он снабдит нейроны естественной энергией.

Ингредиенты (на три порции по 250 мг):

2 стакана овсяного молока,

0,5 стакана малины или ежевики,

0,5 стакана голубики,

0,5 стакана клубники,

1 ст. л. проросших пшеничных зёрен,

4 финика (удалить косточку),

6 грецких орехов.

Приготовление:

Измельчите грецкие орехи. Остальные ингредиенты взбейте в блендере до однородности. Налейте в стакан и посыпьте сверху измельчёнными орехами.

Газета «Сокрытое Сокровище» июнь 2022 г.