Фруктово-ягодное наслаждение

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Лето — время, когда появляются любимые многими из нас ягоды: смородина, крыжовник, клубника, земляника, черника, которые поистине являются кладезем витаминов. Какие полезные и вкусные блюда из ягод можно приготовить в этот период?

Глазированные свежие ягоды

На 2 пирога диаметром 15 – 20 см.

Для пресного теста:

  • 2 стакана муки (может потребоваться немного больше),
  • 1 ч. л. соли без горки,
  • ⅔ стакана растительного масла,
  • 0,5 стакана воды.

Для глазури:

  • 2 ст. л. картофельного крахмала (или агар-агар по инструкции, указанной на упаковке),
  • соль на кончике ножа,
  • 1,5 стакана светлого фруктового сока или компота.

Растворить крахмал в небольшом количестве сока. Остальной сок поставить на огонь и довести до кипения, влить разведённый крахмал, постоянно перемешивая. Варить до загустения (около 3 мин). Сразу же снять с огня.

Для начинки:

Малина, клубника, чёрная или красная смородина, жимолость, черника, нарезанные яблоки и бананы, мандарины, киви, груши. Используйте то, что доступно.

Приготовление:

Взбить вилкой масло с водой, добавить муку и соль, перемешать. Вымесить.

Раскатать лепёшку. Выложить ею дно и бока круглой невысокой формы для тортов и красиво оформить её края. Проткнуть корж вилкой в нескольких местах. Выпекать 20 минут при средней температуре. Остудить. Заполнить лепёшку ягодами и фруктами, залить глазурью из фруктового сока. Охладить.

Варианты:

  • Запечь тесто в небольших формах для кексов, чтобы получились корзиночки.
  • Ягоды и фрукты разложить по маленьким красивым тарелочкам, залить глазурью из фруктового сока.

Ягодно-ореховый смузи для здоровья мозга

Помогает при нервном истощении, усталости, стрессе, нервозности или депрессии. Употребляйте этот напиток один или два раза в день. Он снабдит нейроны естественной энергией.

Ингредиенты (на три порции по 250 мг):

  • 2 стакана овсяного молока,
  • 0,5 стакана малины или ежевики,
  • 0,5 стакана голубики,
  • 0,5 стакана клубники,
  • 1 ст. л. проросших пшеничных зёрен,
  • 4 финика (удалить косточку),
  • 6 грецких орехов.

Приготовление:

  1. Измельчите грецкие орехи.
  2. Остальные ингредиенты взбейте в блендере до однородности.
  3. Налейте в стакан и посыпьте сверху измельчёнными орехами.

Газета «Сокрытое Сокровище» июнь 2022 г.

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