Фруктово-ягодное наслаждение

Лето — время, когда появляются любимые многими из нас ягоды: смородина, крыжовник, клубника, земляника, черника, которые поистине являются кладезем витаминов. Какие полезные и вкусные блюда из ягод можно приготовить в этот период?
Глазированные свежие ягоды
На 2 пирога диаметром 15 – 20 см.
Для пресного теста:
- 2 стакана муки (может потребоваться немного больше),
- 1 ч. л. соли без горки,
- ⅔ стакана растительного масла,
- 0,5 стакана воды.
Для глазури:
- 2 ст. л. картофельного крахмала (или агар-агар по инструкции, указанной на упаковке),
- соль на кончике ножа,
- 1,5 стакана светлого фруктового сока или компота.
Растворить крахмал в небольшом количестве сока. Остальной сок поставить на огонь и довести до кипения, влить разведённый крахмал, постоянно перемешивая. Варить до загустения (около 3 мин). Сразу же снять с огня.
Для начинки:
Малина, клубника, чёрная или красная смородина, жимолость, черника, нарезанные яблоки и бананы, мандарины, киви, груши. Используйте то, что доступно.
Приготовление:
Взбить вилкой масло с водой, добавить муку и соль, перемешать. Вымесить.
Раскатать лепёшку. Выложить ею дно и бока круглой невысокой формы для тортов и красиво оформить её края. Проткнуть корж вилкой в нескольких местах. Выпекать 20 минут при средней температуре. Остудить. Заполнить лепёшку ягодами и фруктами, залить глазурью из фруктового сока. Охладить.
Варианты:
- Запечь тесто в небольших формах для кексов, чтобы получились корзиночки.
- Ягоды и фрукты разложить по маленьким красивым тарелочкам, залить глазурью из фруктового сока.
Ягодно-ореховый смузи для здоровья мозга
Помогает при нервном истощении, усталости, стрессе, нервозности или депрессии. Употребляйте этот напиток один или два раза в день. Он снабдит нейроны естественной энергией.
Ингредиенты (на три порции по 250 мг):
- 2 стакана овсяного молока,
- 0,5 стакана малины или ежевики,
- 0,5 стакана голубики,
- 0,5 стакана клубники,
- 1 ст. л. проросших пшеничных зёрен,
- 4 финика (удалить косточку),
- 6 грецких орехов.
Приготовление:
- Измельчите грецкие орехи.
- Остальные ингредиенты взбейте в блендере до однородности.
- Налейте в стакан и посыпьте сверху измельчёнными орехами.
Газета «Сокрытое Сокровище» июнь 2022 г.