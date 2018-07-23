Футболисты-христиане из сборной России благодарны Богу за победы

Как говорится, «в окопах не бывает атеистов», что означает: в сложных ситуациях людям свойственно обращаться за помощью к высшим силам. А те, кто верят в Бога, потом не забывают Его поблагодарить. Свидетельства такой веры стали достоянием общественности во время ЧМ-2018 по футболу.

Слова лучшего бомбардира сборной России Дениса Черышева «Вся слава только Тебе, Господи» обошли всю страну. «Слава Богу, что получилось забить», — поделился Денис в одном из интервью. «Вера в Бога — это самое важное, что может быть в нашей жизни», — сказал футболист.

Александр Самедов, полузащитник сборной России, также является христианином. В евангельскую церковь Александра привела его супруга Юлия, когда молодые люди ещё только встречались. Так спортсмен, родившийся в семье мусульманина, стал христианином. Настольной книгой Самедова, по его признанию в интервью, теперь является Библия.

Марио Фернандес тоже верующий. Он переехал в Россию в 2017 году, и после этого его жизнь кардинально изменилась. Он заинтересовался верой, стал вести трезвый образ жизни и посещать церковь.

Информационная служба «Сокрытое Сокровище»

Газета «Сокрытое Сокровище» июль 2018 г.