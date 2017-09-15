Газета привела в церковь

В Церковь христиан адвентистов седьмого дня я пришла благодаря газете «Сокрытое Сокровище». Газета очень интересная, и, чтобы подписаться на неё, я решила пойти в эту церковь. Нашла по адресу, указанному в газете. В субботу пришла на богослужение, и с этого дня стала приходить туда регулярно. В этой церкви царят доброжелательность, взаимопонимание, любовь друг к другу. Я нашла общение, которого мне так не хватало. А, самое главное, здесь мы изучаем Библию, познаём истину, Слово Божье.

Моим первым учителем в познании Слова Божьего был пастор Анвар Гамдалибович Гиндуллин. У меня было много вопросов: «Почему здесь нет икон, не крестятся, не ставят свечки?»

Что сказано в Законе Божьем? Вторая заповедь гласит: «Не делай себе кумира и никакого изображения… не поклоняйся им и не служи им» (Исход 20:4, 5). А четвёртую заповедь я даже и не знала и не соблюдала: «Помни день субботний, чтобы святить его; шесть дней работай и делай всякие дела твои, а день седьмой — суббота Господу, Богу твоему» (Исход 20:8–10). В Библии сказано: «Если ты удержишь ногу твою ради субботы от исполнения прихотей твоих во святой день Мой, и будешь называть субботу отрадою, святым днём Господним, чествуемым, и почтишь её тем, что не будешь заниматься обычными твоими делами, угождать твоей прихоти и пустословить, — то будешь иметь радость в Господе» (Исаия 58:13, 14).

Никто из нас не имеет иной надежды, кроме Иисуса Христа. И никто не приходит к Отцу Небесному, как только через Иисуса Христа.

В церкви адвентистов я научилась молиться живому Богу. В феврале 2016 года я приняла крещение. Сейчас распространяю эту чудесную газету «Сокрытое Сокровище». Люди ждут, не дождутся, когда придёт следующий номер газеты.

Господь приглашает прийти к Нему и наследовать вечную жизнь всех, независимо от возраста, звания, национальности и религиозной принадлежности.

Татьяна Кузнецова, г. Набережные Челны

Газета «Сокрытое Сокровище» № 09 (245) сентябрь 2017 г.