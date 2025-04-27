Если Бог благ, почему в мире так много страданий? За этим вопросом прячется лукавое «Бог наслаждается бытием, пока люди в созданном Им мире загибаются, причём по Его воле, с Его равнодушного согласия». Что может быть нелепее?

Достаточно вспомнить воплощение Бога в созданном Им мире и Его собственный жизненный путь в качестве человека. Его личные страдания. Они тоже были, потому что Он не благ?

Он родился в завоёванной римлянами стране. В первые же месяцы Его жизнь подвергалась смертельной опасности, и Его семье пришлось бежать в Египет, где никто их не ждал, и надо было обустраиваться с нуля.

Когда Он произнёс толкование Писания, Его хотели сбросить с горы. Впоследствии Его постоянно хотели убить. В том числе, и после абсолютно невероятного чуда — воскрешения Лазаря на четвёртые сутки.

Ему не было, где голову приклонить. Он выматывался так, что спал в страшный шторм. Его ловили на слове. Обвиняли в бесноватости.

А что Он делал со страданиями этого мира? Усугублял, посылал, наслаждался? Нет. Он исцелял, воскрешал, избавлял, прощал, кормил. Он пришёл разрушить дела дьявола (про роль в существовании зла и боли этого существа забывать не следует). Делая всё это, Иисус ссылался на Отца: Он творит, и Я творю.

После всего Его варварски, страшно, неимоверно мучают, унижают, избивают и обнажённым на всеобщее обозрение пригвождают к позорному кресту, где Его ждала страшнейшая смерть.

Где Бог в этом страдающем мире? Да вот Он — на кресте умирает в лице Своего Сына. И после этого остаются вопросы?

Все ответы — в Евангелии.

Оксана Агеева