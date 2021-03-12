Где искать смысл жизни

Для одних вопрос о смысле жизни — как лёгкое облачко на ясном небе: появилось и исчезло. Для других этот вопрос — самое основное, без чего жить нельзя. Почему же часто случается, что найти ответ не удаётся и люди переживают состояние кризиса, душевного надлома?

Советский писатель и драматург Леонид Зорин однажды сказал, что мы стремимся понять смысл жизни только по одной причине: потому что мы смертны. И это действительно так. Вероятно, если бы на нашей земле не было страданий и смерти, то вопрос о смысле жизни не стоял бы так остро. Ведь изначально, при сотворении мира, Бог вложил в человеческий род бессмертие. Земля, вышедшая из рук Творца, была предназначена для нескончаемого бытия и радости. И смысл жизни тогда оказался бы простым: просто живи и радуйся самой жизни.

«Ибо так говорит Господь, сотворивший небеса, Он, Бог, образовавший землю и создавший её; Он утвердил её, не напрасно сотворил её; Он образовал её для жительства» (Библия, книга пророка Исаии 45:18).

К сожалению, труд и заботы, болезни и сама смерть омрачают человеческое существование. Мы отчаянно пытаемся понять, для чего мы здесь, в чём ценность нашей жизни. И богатство оказывается не главной причиной счастья. Существование каких-то идеалов, которые были бы для человека выше и ценнее, чем его собственные нужды, — это необходимое условие и тот душевный свет, который делает нас значимыми и духовно полноценными. Должен быть в душе каждого человека такой фонарик, который осветил бы жизненную суету и сделал жизнь осмысленной.

Ты когда-нибудь задумывался о том, как мимолётна жизнь? Мы привыкли смеяться над бабочкой-подёнкой, которая рождается в обед, а умирает на закате. Но если посмотреть беспристрастно, то разве мы, люди, принципиально чем-то отличаемся? В нас нет вечной молодости, и мы все умираем.

Наши далёкие предки когда-то смотрели на то же самое алое солнце, тонущее в предгрозовых облаках, восхищались рокотом прибоя, погружались в свои мечты под звёздным небом, лёжа на лугу. Никого из них больше нет. Миллиарды людей посетили эту жизнь и ушли, тихо прикрыв за собой дверь. Жили, чувствовали, любили — как и мы сейчас. Они все до единого исчезли.

«Что пользы человеку от всех трудов его, которыми трудится он под солнцем? Род проходит, и род приходит, а земля пребывает во веки» (Библия, книга Екклесиаста 1:3, 4).

Горы и закаты, океаны и звёзды остаются на месте, как вечные часовые, следящие за порядком вещей. Если бы каждый человек на планете понимал это, осталось бы у нас время на чепуху, нелюбимую работу, ненависть, зависть, тоску или неверие, скуку и слабость, цинизм или презрение? Терзались бы мы страхами — что подумает о нас толпа? Жалели бы себя? Бегали бы за деньгами, как прокажённые? Становились бы приложением к своему костюму и автомобилю? Нет.

Когда отбрасывается лишнее, остаётся лишь прозрение. Эта внутренняя свобода, осознанная способность оценить нашу короткую жизнь. Цените всё то, что с вами происходит в настоящий момент жизни. Думайте о высоком, мечтайте о лучшем.

Оставляйте после себя хорошие воспоминания. Будьте лучшей мамой для своих детей. Станьте лучшим специалистом в своём деле. Любите искренне, дружите преданно. Учитесь новой профессии, приобретайте новые знания. Вызывайте гордую улыбку у родителей. Стройте дом, ухаживайте за садом. Всё это — танец жизни.

Ты уникален во всей Вселенной, и она отбивает тебе ритм прибоем океана, всполохами грозы, сменами времён года.

«Всему своё время, и время всякой вещи под небом: время рождаться, и время умирать… время плакать, и время смеяться… время любить, и время ненавидеть… Познал я, что нет для них ничего лучшего, как веселиться и делать доброе в жизни своей. И если какой человек ест и пьёт, и видит доброе во всяком труде своём, то это — дар Божий» (Библия, книга Екклесиаста 3:1, 2, 4, 8, 12, 13).

Важно посвятить себя любимому делу, важно кого-то любить и о ком-то заботиться. Очень важно и ожидание встречи с Богом. Верующему человеку ожидание встречи с Богом даёт надежду, утешение и покой. Тогда все наши повседневные дела, наши потери или достижения обретают смысл в свете Божьей встречи с нами. Мы надеемся на мир, в котором не будет больше болезней и горя, исчезнут несправедливость и сама смерть.

«И отрёт Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло» (Библия, книга Откровение 21:4).

Всегда помните, что вы намного драгоценней для Бога, чем можете себе представить. Ваша ценность определяется не вашими достижениями, а Его отношением к вам. Ценность вашей личности и значимость вашей жизни основаны на Божьей любви. Видимо, в нашем сердце есть пустота и томление, которые могут быть заполнены только Богом.

Прислушайтесь к словам христианской писательницы Эллен Уайт: «Открывайте перед Богом свои нужды, радости и печали, свои заботы и опасения! Вы не утомите и не обремените Его этим… Его любящее сердце трогают наши скорби. Он переживает вместе с нами, когда мы рассказываем Ему о них. Приходите к Нему со всем, что смущает и беспокоит вас. Никакая ноша не будет для Него слишком тяжёлой: ведь Он держит миры и управляет Вселенной».

Сергей Рягузов

Газета «Сокрытое Сокровище» март 2021 г.