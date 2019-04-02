Где отдохнуть и поправить здоровье в 2019 году

Предлагаем вашему вниманию список Центров здоровья, в которых можно не только хорошо отдохнуть, но и поправить здоровье. В каждом из них программа оздоровления основана на 8 принципах здорового образа жизни. Это вода, физкультура, питание, воздержание, воздух, солнечный свет, отдых, доверие. Вас ждут вкусное вегетарианское питание, кулинарные мастер-классы, скандинавская ходьба, лекции о здоровом образе жизни и приятное общение.

Пансионат «СельскийДом», с. Мцара, Абхазия. Горы, море, экзотические фрукты сделают ваш отдых приятным и незабываемым.

Пансионат «СельскийДом» под Минском, д. Падневичи, Беларусь. Уютный пансионат семейного типа рядом с огромным лесным массивом — Налибокской пущей.

Загородный дом здоровья «Божий дар», Ставропольский край. Отдых на курорте Кавказских Минеральных Вод.

Центр здоровья «Живой Источник», Пермский край. Уникальная природа Среднего Урала: пихтовый лес, уральские реки, ароматные луга.

Центр здоровья «Дорога жизни», Нижегородская обл. Если вы хотите кардинально улучшить своё здоровье — вам сюда! Возврат 50% стоимости, если не будет результата.

Центр здоровья «Высоково», Кировская обл. Отдых вдали от городской суеты среди живописной природы средней полосы России.



ПАНСИОНАТ «СЕЛЬСКИЙ ДОМ»

в Абхазии, с. Мцара

Расположен в горном селении в 9 км от Чёрного моря. Прекрасное сочетание гор, моря, экзотических фруктов и деревьев, прогулки по живописным горным маршрутам сделают ваш отдых приятным и незабываемым.

Всё, что нужно для хорошего отдыха от суеты городской жизни и обретения душевного мира — горный воздух, уединение и тишина. Уютные номера с санузлами и кондиционерами.

За дополнительную плату мы предлагаем сероводородные ванны с лечебной грязью, экскурсии по красивейшим достопримечательностями Абхазии.

Наши доктора готовы предложить индивидуальные программы по восстановлению здоровья при сахарном диабете, болезнях спины, суставных и кожных заболеваниях, пищевых аллергиях, простатите и аденоме, заболеваниях желудочно-кишечного тракта и сердечно-сосудистой системы, для укрепления иммунитета, в том числе после химиотерапии.

Стоимость путевки на 10 дней — от 14000 до 17000 р.

Детям до 3-х лет бесплатно.

Детям до 7 лет скидка 25%.

Сайт: mtsara.countryhome.club

Youtube: СельскийДом

ИП Пилипенко В.Д. ОГРНИП 316РА000423



ПАНСИОНАТ «СЕЛЬСКИЙ ДОМ»

под Минском, д. Падневичи

Находится в 45 км от г. Минска и в непосредственной близости от огромного лесного массива — Налибокской пущи.

Этот маленький уютный пансионат семейного типа одновременно может принять на отдых до 14 человек.

Наши отдыхающие ценят семейную атмосферу и тепло домашнего очага, которые создаются радушными хозяевами и заботливым персоналом.

Комфортные 2-х и 3-х местные номера, пешие и велосипедные прогулки по живописным окрестностям, чистая вода и воздух хвойного леса, сбор ягод, грибов и трав, катание на лошадях, сплав на байдарках по реке Ислочь, гидропроцедуры, сеансы кедровой бочки, массаж, русская баня с купелью сделают ваш отдых незабываемым!

На территории агроусадьбы есть небольшой контактный зоопарк, который непременно оценят ваши дети, а также работает магазин, в ассортименте которого более 300 наименований продуктов для здорового питания.

Стоимость путевки на 10 дней — от 270 до 310 белорусских рублей.

Детям до 3-х лет бесплатно.

Детям до 10 лет скидка 25%.

Сайт: minsk.countryhome.club

Youtube: СельскийДом

Оздоровительная агроусадьба «СельскийДом» УНП СА7234038 зарегистрирована на Дашкевича А. В.



ЗАГОРОДНЫЙ ДОМ ЗДОРОВЬЯ «БОЖИЙ ДАР»

Ставропольский край

Работает по санаторной программе на курорте Кавказских Минеральных Вод для всех желающих улучшить своё здоровье.

Мы предлагаем вам:

Термальный минеральный бассейн под открытым небом

Тамбуканская грязь

Массаж

Ухаживающая маска

Ингаляции

Походы в лес

Экскурсии по достопримечательным местам Кавказских гор

Оздоровительные гимнастики

Физиопроцедуры

Компрессы

Аппликации

Индивидуальная программа «Сокотерапия»

Групповая программа для коррекции фигуры

Для вашего отдыха предоставляются 2-х и 3-местные комфортабельные номера.

Вы можете выбрать удобное для вас время от 7 до 14 дней в любой сезон.

Группе из 7 человек 1 путёвка в подарок.

У нас работает предварительная запись.

Цена: от 1800 р. в сутки на человека.

Тел: +7 928 367 52 09

Сайт: божийдар.рф

ИП Гладкая С. В. ОГРНИП 319265100019691



ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ «ЖИВОЙ ИСТОЧНИК»

Пермский край

Мы работаем более 10 лет. За это время приняли уже более 3000 посетителей.

Вас ждут:

Уникальная природа среднего Урала: пихтовый лес, уральские реки, ароматные луга.

Сауна.

Спортзал с кардиотренажёрами и тренажёром Бубновского (индивидуальные занятия с инструктором по кинезитерапии).

Соляная комната.

Магазин продуктов здорового питания.

Книжная лавка (литература о здоровье, семье, духовные темы).

Бассейн (аквааэробика) — открытие запланировано в начале лета 2019 г.

Сплочённая команда. Узкие специалисты в области диетологии, ЛФК, ЗОЖ.

Цены на 2019 год

Продолжительность заезда 10 дней.

В стоимость включены все процедуры, проживание и питание.

Номер Цена на одного человека Одноместный номер: со всеми удобствами 23000 р. Семейный (двухместный) номер: со всеми удобствами 19000 р. Трёхместный номер: совмещённый санузел с душевой кабинкой на этаже 16000 р. Трёхместный номер: со всеми удобствами — совмещённый санузел с душевой кабинкой 16000 р. Четырёхместный номер: со всеми удобствами — совмещённый санузел с душевой кабинкой 16000 р. Двухкомнатный номер-люкс: со всеми удобствами — совмещённый санузел с душевой кабинкой 21000 р.

Телефоны: +7 (342) 277-49-02; +7 (922) 642-10-02

Сайт: uralmolokovo.ru

email: l.b.istomin@mail.ru

vk.com/livingsource

ok.ru/molokovo

www.youtube.com

ИП Истомин Л. Б. ОГРНИП 315595800069735



ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ «ДОРОГА ЖИЗНИ»

Нижегородская область



Нас выбирают люди, стремящиеся работать над своим здоровьем. Уже на 3 – 4 день пребывания наши гости видят результаты; 8 день — это время достижения максимума желаемых результатов; самый сложный день 10-й — это выбор образа жизни. Мы вернём вам 50% стоимости, если не будет результата. Наша концепция — это целостный подход к оздоровлению гостей нашего центра. Поэтому мы ставим не одну цель, а целых три: физическое, умственное и нравственное здоровье.

К вашим услугам:

Кедровая бочка

Ножная кедровая бочка

Гидромассажная ванна

Классический массаж

Травяные чаи

Холодное обёртывание

Контрастные ванночки

Кислородный коктейль

Различные компрессы

Оксигенотерапия

Парафиновая ванночка

Цены от 15000 до 19000 р.

Тел: +7-929-046-66-66

Сайт: dorogazhizni.info

e–mail: dubki08@mail.ru

ИП Малов В. М. ОГРНИП 308524606400021



ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ «ВЫСОКОВО»

Кировская область

Приглашаем на 10-дневную оздоровительную программу на лоне природы.

2-х, 3-х и 4-хместные комфортные номера, душ и санузлы на этаже

Русская баня

Гимнастика для позвоночника

Гидро- и фитотерапия

Оздоровительный массаж

Индивидуальный подход

Цена: 13000 р.

Тел: 8(83367)75139, 8 912 369 51 34, 8 912 376 29 49

Е-mail: czv43@yandex.ru

Сайт: provisokovo.ru

www.youtube.com

ИП Митрофанова Т. Н. ОГРНИП 316121500058683