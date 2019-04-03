Восемь природных докторов

7 апреля — Всемирный день здоровья, который отмечается ежегодно, начиная с 1950 года. Каждый год ВОЗ посвящает этот день здоровья какой-нибудь теме. В России Всемирный день здоровья в 2019 году посвящён теме «Здоровое питание».

Наталья Воронина: «Наша цель — сделать здоровое питание доступным»

Чаще всего люди умирают от сердечно-сосудистых и раковых заболеваний, поэтому следует максимально заменять продукты животного происхождения на продукты растительного происхождения, которые не содержат холестерин и не провоцируют онкозаболевания.

Сейчас всё больше и больше становятся доступными так называемые суперфуды. Это амарант, семена чиа, спирулина, зелёная гречка, различные урбечи — продукты, которые приносят максимальную пользу организму. Но их нужно уметь правильно применять. Где этому можно научиться читайте в интервью с руководителем АНО «Ключи к здоровью» Натальей Ворониной.

Однако для полноценного здоровья необходимо знание и выполнение ещё семи принципов здоровья. Предлагаем вам подборку статей о каждом принципе.

Глоток свежего воздуха

Во время прогулок на свежем воздухе в организме происходит много изменений. Есть воздух, за считанные минуты позволяющий человеку успокоиться и восстановить энергию. Он находится возле водопадов, в лесу, в горах, образуется после дождя. Поэтому период отпусков лучше всего использовать для восстановления здоровья на свежем воздухе. Читайте о пользе и особенностях морского, лесного и горного воздуха: Глоток свежего воздуха

Чудодейственная сила движения

«Физические упражнения могут заменить множество лекарств, но ни одно лекарство в мире не может заменить физические упражнения» — сказал французский поэт и драматург Альфред де Мюссе. Учёные доказали, что занятия физкультурой помогут больше, чем горсть таблеток. Читайте о преимуществах физических упражнений: Чудодейственная сила движения

Супержидкость для вашего здоровья

«Воде была дана волшебная власть стать соком жизни на Земле» — сказал Леонардо да Винчи. Сегодня всё больше учёных подчёркивают важность употребления воды. Сколько и как её правильно употреблять и можно ли чем заменить — читайте в статье: Супержидкость для вашего здоровья

Доктор солнечный свет

Солнечный свет играет огромную роль в сохранении здоровья человека и в лечении многих заболеваний. До открытия антибиотиков многие инфекционные болезни лечили при помощи солнечного света. Каково же влияние солнечного света на здоровье: на мышцы тела, на кровяное давление, на сердце, на сахар в крови и иммунную систему, читайте в статье: Доктор солнечный свет

Доктор сон

Сон — залог хорошего самочувствия, эмоциональной и физической уравновешенности, а также высокой активности иммунной системы. Он придаёт силы, освежает, перезаряжает эмоциональные, умственные и физические «батарейки». Читайте о последствиях недосыпания и пользе сна: Доктор сон

Доктор воздержание

Большинство из нас не понимают истинного смысла воздержания. Для многих воздержание означает умение контролировать себя или умеренность. Что в действительности означает истинное воздержание, читайте в статье: Доктор воздержание

Вера в Бога

Каждый имеет право решать, чему и кому верить. Статистически было доказано, что вера в Бога обладает огромной силой и укрепляет здоровье верующего человека. Люди, которые регулярно молятся, читают религиозную литературу, посещают собрания верующих и считают свою веру в Бога крепкой и действенной, жалуются на проблемы со здоровьем в два раза реже, чем люди, не уделяющие времени религии. Подробнее о преимуществах веры в Бога читайте в статье: Вера в Бога

Применяйте эти принципы в своей жизни, они помогут вам стать энергичными, мыслить яснее, чувствовать себя лучше, выглядеть моложе и жить дольше. Будьте здоровы!

Газета «Сокрытое Сокровище» апрель 2019 г.