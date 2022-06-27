От всех трагедий жизни и насилий,

От страшных наркотических сетей

Страдают, гибнут дети, мы бессильны

И защитить, и вразумить детей.

Но где же Бог? Кто за беду ответит?

Как часто люди это говорят.

А разве мы пускаем Бога к детям?

Без Бога школа, ясли, детский сад.

И у детей другие интересы —

Они проводят не с Христом часы.

Где нет Христа, туда приходят бесы.

Нет на земле нейтральной полосы.

И мы нередко Бога вопрошали,

Его виня в причине детских слёз.

А разве Богу мы детей отдали?

Пора и нам задать себе вопрос.

Татьяна Хлопкова

Газета «Сокрытое Сокровище» июнь 2022 г.