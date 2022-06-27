От всех трагедий жизни и насилий,
От страшных наркотических сетей
Страдают, гибнут дети, мы бессильны
И защитить, и вразумить детей.
Но где же Бог? Кто за беду ответит?
Как часто люди это говорят.
А разве мы пускаем Бога к детям?
Без Бога школа, ясли, детский сад.
И у детей другие интересы —
Они проводят не с Христом часы.
Где нет Христа, туда приходят бесы.
Нет на земле нейтральной полосы.
И мы нередко Бога вопрошали,
Его виня в причине детских слёз.
А разве Богу мы детей отдали?
Пора и нам задать себе вопрос.
Татьяна Хлопкова
Газета «Сокрытое Сокровище» июнь 2022 г.