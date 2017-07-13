Стихи Льва Баскина

Камо грядеши?
О лукавстве не может быть речи,
Говорю, что почувствовал сам,
Это слово — «камо грядеши?»* —
Поднимает меня к небесам.
Монолог со Всевышним возможен,
Даже нужен, чтоб душу излить.
«Камо грядеши?» вопросом сложным
Заставляет в раздумье жить.
И идя по дороге терзаний,
Понял твёрдо, хотя и с трудом,
Без науки Божественных знаний
Не получится жизни с умом.
*Камо грядеши? — куда идёшь? (церковно-слав.)
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Испытание совестью
Сделка с совестью — тяжкое бремя,
Ощутимей с годами гнёт,
Дашь слукавить себе — на время,
Дальше жизнь предъявляет счёт.
Пояснять не придётся много,
Зримо видится — как на весах,
Совесть — это присутствие Бога,
В наших душах и в наших делах.
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Фома неверующий
Что я неправ, я убедился после,
Затронув ран затянутых места.
Я — Фома — единственный апостол,
В воскресение не поверивший Христа.
За маловерие на себя пеняю,
Сижу молчком в апостольском кругу.
Дух побеждает плоть, я допускаю.
А чтобы смерть? Поверить не могу.
Но, сокрушая все сомненья,
Пройдя сквозь стену, коль закрыта дверь,
Сказал Христос к немому удивлению:
«Фома, коснись меня и верь».
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Святая истина
Взгляд на страдания душа пересмотрела,
И боль мольбой прорвалася наружу,
«Не бойтесь убивающих в Вас тело,
А бойтесь убивающих в Вас душу!»
Устам Христа апостолы внимали,
Святая истина для сердца дорога,
Они, гонимые за веру, знали,
Как нелегко душе от происков врага.
Лев Баскин, г. Спасск-Дальний