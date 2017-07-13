Стихи Льва Баскина

Камо грядеши?

О лукавстве не может быть речи,

Говорю, что почувствовал сам,

Это слово — «камо грядеши?»* —

Поднимает меня к небесам.

Монолог со Всевышним возможен,

Даже нужен, чтоб душу излить.

«Камо грядеши?» вопросом сложным

Заставляет в раздумье жить.

И идя по дороге терзаний,

Понял твёрдо, хотя и с трудом,

Без науки Божественных знаний

Не получится жизни с умом.

*Камо грядеши? — куда идёшь? (церковно-слав.)

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Испытание совестью

Сделка с совестью — тяжкое бремя,

Ощутимей с годами гнёт,

Дашь слукавить себе — на время,

Дальше жизнь предъявляет счёт.

Пояснять не придётся много,

Зримо видится — как на весах,

Совесть — это присутствие Бога,

В наших душах и в наших делах.

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Фома неверующий

Что я неправ, я убедился после,

Затронув ран затянутых места.

Я — Фома — единственный апостол,

В воскресение не поверивший Христа.

За маловерие на себя пеняю,

Сижу молчком в апостольском кругу.

Дух побеждает плоть, я допускаю.

А чтобы смерть? Поверить не могу.

Но, сокрушая все сомненья,

Пройдя сквозь стену, коль закрыта дверь,

Сказал Христос к немому удивлению:

«Фома, коснись меня и верь».

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Святая истина

Взгляд на страдания душа пересмотрела,

И боль мольбой прорвалася наружу,

«Не бойтесь убивающих в Вас тело,

А бойтесь убивающих в Вас душу!»

Устам Христа апостолы внимали,

Святая истина для сердца дорога,

Они, гонимые за веру, знали,

Как нелегко душе от происков врага.

Лев Баскин, г. Спасск-Дальний

Газета «Сокрытое Сокровище» № 07 (243) июль 2017 г.