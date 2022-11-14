Евангелие от Луки, ГЛАВА 17

11 Идя в Иерусалим, Он проходил между Самариею и Галилеею.

12 И когда входил Он в одно селение, встретили Его десять человек прокажённых, которые остановились вдали

13 И громким голосом говорили: Иисус Наставник! помилуй нас.

14 Увидев [их], Он сказал им: пойдите, покажитесь священникам. И когда они шли, очистились.

15 Один же из них, видя, что исцелён, возвратился, громким голосом прославляя Бога,

16 И пал ниц к ногам Его, благодаря Его; и это был Самарянин.

17 Тогда Иисус сказал: не десять ли очистились? где же девять?

18 Как они не возвратились воздать славу Богу, кроме сего иноплеменника?

19 И сказал ему: встань, иди; вера твоя спасла тебя.

Библия, каноническое издание,

синодальный перевод

Газета «Сокрытое Сокровище» ноябрь 2022 г.