Главное в жизни

О встрече с живым Богом.

Что угодно вместо отношений

— Я за тебя свечку поставлю!

— Мне можно наличкой, — шучу я. — Лучше приходи в гости.

Свечки, мощи, паломничества, записочки… Столько всего надо сделать! А для чего? Чтобы не сделать главного?

Я наблюдаю за людьми. Все атрибуты на месте. Крест на шее обновили, цепочку сделали потолще в знак благодарности Богу. Красный угол переполнен изображениями, в автомобиле тоже иконка зафиксирована. Даже есть молитвы на все случаи жизни. Слова их не всегда понятны, но это уже второй вопрос. Яйца на Пасху накрашены, кулич прекрасен. И вот, свечи зажжены, яйца и куличи съедены, даже слова непонятной молитвы прочитаны три раза, как научили. Фух, долг выполнен. А для кого сделано всё вышеперечисленное? Для Бога? А Он этого хочет? Для себя? Если так, то с какой целью? Чтобы успокоить себя, что все формальности соблюдены, с небом договорённости достигнуты?

Почему-то мне на ум приходят слова «подкуп» и «манипуляция». Мы, сами того не осознавая, делаем что-то, чтобы потом иметь право претендовать на защиту и покровительство свыше. Ты — мне, я — тебе. Мы, как и предки-язычники, всё пытаемся задобрить своих богов, чтобы получить желаемое. А с христианским Богом это не работает. Не работает, понимаете? Он же живой, настоящий! Он Бог отношений!

Вот что Он говорит: «Ибо Я милости хочу, а не жертвы, и Боговедения более, нежели всесожжений» (Библия, книга пророка Осии 6:6).

Чего хочет Бог

Боговедение — это знание Бога. Какой Он? Чем живёт? Что любит? О чём переживает? Как порадовать Его? Чего Он ожидает от меня? Вы когда-нибудь задавали себе и Богу эти вопросы?

Представьте себе, что вы пытаетесь взаимодействовать с человеком, совершенно не беспокоясь о том, что нравится ему и чем он живёт. Он, например, вегетарианец, а вы постоянно пытаетесь угостить его котлетой. Или он любит розы, а вы исправно приносите красные гвоздики. Он терпеть не может пылесборники, а вы то и дело вручаете ему всякие керамические статуэтки. Он не переносит рок, а вы упорно не желаете его услышать и включаете в машине что-нибудь мозгодробильное. Какое будущее у таких отношений?

Что вы свечи ставите? Бог просил об этом? Просил ли Он лобызать чьи-то кости? А целовать крест? А вы знаете, что Он просил? А Он ведь просил! И если Бог вам хоть сколько-нибудь интересен, то вполне логично задать себе вопрос: «А Бог-то чего хочет?» Боговедения Он хочет, хочет отношений, времени, проведённого вместе, совместного дела, разговора на закате… Он даже не скрывает, как можно проявить любовь к Нему: «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди» (Евангелие от Иоанна 14:15). А вы хотя бы знаете, что это за заповеди?

Не надо «котлет», не надо «гвоздик», «керамических статуэток» и «рока». Если мы решаемся строить отношения с Богом, то логично узнать, что приятно Ему. Его очень огорчает, когда мы не знаем Его: «Народ Мой глуп, не знает Меня: неразумные они дети, и нет у них смысла; они умны на зло, но добра делать не умеют» (Библия, книга пророка Иеремии 4:22).

Главные Божьи книги

Откуда нам черпать знания о Боге? Как узнать Его?

1. Первая и самая главная книга о Нём — это Библия. Там написано, кто такой Бог и кто такие мы, откуда мы, каково наше предназначение. Библия содержит Закон Божий — Десять заповедей. В ней содержится Евангелие — благая весть о том, что Бог прощает наши грехи благодаря жертве Иисуса. Там же сказано о славном будущем, уготованном тем, кто знает Бога. Там есть надежда на то, что смерть — это не конец, настанет день воссоединения. Не питайтесь баснями, читайте Библию.

2. Книга природы. Как редко многие из нас в последнее время читают эту книгу! Огни больших городов затмевают звёзды, шум перекрывает пение птиц. А ведь как тянет на берег реки — посидеть в тишине, подумать о горнем… В Библии сказано, что сила Божья, Его характер явлены в мире природы. В каждом творении мы видим замысел, за каждой травинкой, каждой букашкой стоит мудрый Творец.

3. Книга обстоятельств. Или книга жизни. Сколько раз чудесным образом Бог сберегал вашу жизнь? Случалось ли, что беда оборачивалась большим счастьем и благословением? У каждого книга жизни своя. С каждым Бог взаимодействует по-разному. Не всегда с помощью пряника. Всё, что делает Бог в нашей жизни, служит нашему благу. Сколько раз Господь звал тебя, дорогой друг, обратить на Него внимание? Познакомиться с Ним поближе? Главное дело жизни — это встреча с Богом. Он ждёт тебя, чтобы ты мог успокоиться на Его груди, найти покой, сложить непосильную ношу. «Придите ко Мне, все труждающиеся и обременённые, и Я успокою вас; возьмите иго Моё на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдёте покой душам вашим; ибо иго Моё благо, и бремя Моё легко» (Евангелие от Матфея 11:28-30).

О книге обстоятельств поэтесса Наталья Щеглова написала такие строки:

Мне сладко всё: и горе, и печаль,

И каждая минута трудных буден,

Поскольку Бог — начало всех начал —

Со мною был, со мною есть и будет.

Моя душа захвачена волной

Его любви безмерной доказательств.

Он каждый миг беседует со мной

Красноречивым слогом обстоятельств.

Мой первый крик, последний вздох и мысль

Не канут в горечь поминальной тризны.

Богопознанье — это цель и смысл

Не только этой, но и вечной жизни.

Кто кого должен умилостивить?

Хватит задабривать Бога. Не судите Его по себе. Он и так добрый. Бог есть любовь. Зачем Его задабривать? Он жаждет отношений, а не ритуалов. Прошу вас сейчас внимательно прочитать следующий текст из Библии: «Все согрешили и лишены славы Божией, получая оправдание даром, по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе, Которого Бог предложил в жертву умилостивления в Крови Его через веру, для показания правды Его в прощении грехов…» (Библия, Послание римлянам 3:23–25).

Здесь что-то про жертву. Жертву умилостивления. Только подумайте: кто кого пытается умилостивить этой жертвой? Неужели Богу нужно умилостивить Самого Себя? Нет, друзья! Это наши сердца нуждаются в изменении и смягчении. Бог принёс величайшую жертву, чтобы умилостивить нас, чтобы мы перестали быть чёрствыми и равнодушными. Бог отдал Своего любимого Сына на смерть, чтобы мы могли быть живы.

Это тема, достойная размышлений. Это жертва, которую сложно уразуметь. Она превыше нашего понимания. Но Бог пошёл на неё из любви к тебе и ко мне. Как можно пройти мимо?! Как можно остаться равнодушным, зная, что есть Тот, Кто ради меня оставил небеса и пришёл в наш мрачный мир, чтобы перенести унижение, боль и смерть? Смерть предназначалась мне, но Он принял её вместо меня, чтобы подарить мне жизнь вечную.

Дорогие, хватит заниматься самообманом, пытаясь подсунуть Богу вместо себя какие-то ритуалы. Подарите Ему себя, своё время, свои силы, таланты, свою любовь. Это называется отношения. Без Богопознания и без отношений всё остальное утрачивает смысл. Понимаете?

Если вы хотите начать путь познания Бога и иметь близкие отношения с Ним, то помолитесь: Отец Небесный, прости меня, что столько лет я был равнодушен к Тебе. Спасибо Тебе, что Ты принёс жертву умилостивления, чтобы показать, как сильно Ты любишь меня. Спасибо за Иисуса, за Его жизнь, смерть и воскресение. Прости, что я не ценил этого и не знал об этом даре, не понимал его. Господь, теперь я хочу узнать Тебя. Узнать, какой Ты. Узнать, чего Ты ожидаешь от меня. Узнать, что приятно Тебе и что огорчает Тебя. Боже, благослови меня на пути познания Тебя. Дай внимательно читать три великие книги твои, умудри меня особенно на чтение и изучение Библии — Слова Твоего. Во имя Иисуса Христа. Аминь.

Подготовила Елизавета Черникова