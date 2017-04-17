Глазьев увязал экономический рост с жизнью по заповедям

Если Россия будет жить по предписаниям Иисуса Христа, то страна добьется успеха в экономике и техническом прогрессе. Такое мнение телеканалу «Царьград ТВ» высказал советник президента России, академик РАН Сергей Глазьев.

По его словам, необходимо любить друг друга, делать добро, выполнять заповеди и жить по-божески. В этом случае в России будет экономический рост, «который правительство никак не может найти, и технический прогресс, о котором ученые постоянно говорят, и будет благополучие в каждом доме».

По материалам сайта Лента.Ру

Газета «Сокрытое Сокровище» апрель 2017 г.