Гнев доводит до убийства

Молодая мать, уставшая от постоянного крика ребёнка, в сердцах швыряет его в кроватку. Она уже сделала для малыша всё, что могла. Она нормально не спала несколько ночей, силы её были на исходе. А младенец не переставал орать. И нервы сдали. Гнев и сознание собственной беспомощности сделали своё дело. Мать утратила контроль над собой. Слава Богу, ребёночек удачно приземлился. Мать пришла в себя, обнимала и целовала родную кровиночку… А сколько подобных случаев обернулось трагедией?

Мне довелось пообщаться с молодой особой, освободившейся из женской колонии. Я поинтересовалась, за что отбывали срок другие заключённые. Большинство были осуждены за убийство, совершённое в нетрезвом состоянии. Но некоторые сидели за то, что «психанули» и убили. Порядочные женщины, с хорошей репутацией, абсолютно трезвые, от которых никто не ожидал противоправных действий, однажды не смогли совладать с собой…

Я сразу вспомнила случай с Леночкой. Леночка — девочка-москвичка, которая приезжала в наш провинциальный городок к дедушке с бабушкой на каникулы. Лена была на год или два младше меня. Мы неплохо ладили. Я была лидером, Лена обычно со всем соглашалась. Но однажды у нас вышел спор. Идейный. Что-то в стиле: «Моя мама говорит правильно, а твоя — нет. Камыш не с коричневым хвостиком. То, что ты называешь камышом, на самом деле рогоз». Короче, не сошлись во мнениях. Причём, Лена напрочь отказывалась уступать. Я точно знала, что я права, а Лена была абсолютно убеждена в своей правоте. И мы не готовы были сдаваться. В какой-то момент я так устала от спора, что мне захотелось заткнуть этой Лене рот. Желание оформилось так быстро, что я не успела заметить, как схватила несогласную со мной девочку за плечи и хорошенько тряхнула её. Это произошло у стены дома, и от этой встряски Лена ударилась головой об эту самую стену. Девочка несколько опешила. Опешила и я. Я вдруг ясно поняла, что такой удар мог бы привести к очень серьёзным последствиям. Нет, в тот момент я не переживала о том, что Лена пожалуется дедушке с бабушкой. Я и не помню, чем закончилась эта история (разве то только, что Лена отделалась лёгким испугом). Но в моём сознании прекрасно запечатлелся момент озарения: я чуть не убила человека! Из-за чего? Потому что кто-то посмел не согласиться со мной…

Мне было тогда лет десять. Но я часто вижу, что эти буйные десятилетки иногда просыпаются в нас, зрелых людях. Как хочется порой, чтобы кто-то закрыл рот и перестал говорить то, что нас ранит, оскорбляет, унижает, что не согласуется с нашими представлениями о вещах и об истине…

Люди порой готовы убить, лишь бы заставить противника замолчать. И это не хладнокровный замысел, вынашиваемый годами, а сиюминутный порыв, о котором потом жалеют, горько жалеют. Не потому ли в Библии подробно раскрывается смысл заповеди «Не убивай»? Слово Божье подводит нас к пониманию того, что предшествует убийству.

Сам Христос сказал: «Вы слышали, что сказано древним: “не убивай, кто же убьёт, подлежит суду”. А Я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду» (Евангелие от Матфея 5:21, 22). Похоже, в очах Божьих гнев сродни убийству. Во всяком случае, это верный шаг к нарушению шестой заповеди.

Как быть с гневом?

«Благоразумие делает человека медленным на гнев, и слава для него — быть снисходительным к проступкам» (книга Притчей 19:11).

«Всякий человек да будет скор на слышание, медлен на слова, медлен на гнев, ибо гнев человека не творит правды Божией» (Послание Иакова 1:19, 20).

«Гневаясь, не согрешайте: солнце да не зайдёт во гневе вашем; и не давайте места диаволу» (Послание ефесянам 4:26, 27).

Идя на поводу у гнева, мы даём место дьяволу. А уж он-то до добра не доведёт. Зачастую мы сами подогреваем в себе недобрые чувства, смакуем их, прокручиваем в голове злые мысли. Гнев от этого не утихает, а разгорается пуще прежнего.

Как же быть? Ведь если мы гневаемся, мы в беде. Библия обнадёживает нас: «Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах» (книга Псалтирь 45:2). Гнев — это наш выбор. Если мы пожелаем, Бог может избавить нас от него. Но и мы должны приложить усилия: «Удерживай язык свой от зла и уста свои от коварных слов» (книга Псалтирь 33:14). Когда волна гнева готова накрыть вас, прикусите язык и обратитесь к Богу: «Господи, успокой эту бурю. Не дай мне сказать и сделать ничего, что огорчит Тебя. Удержи меня от зла. Во имя Иисуса». Сделайте несколько глубоких вдохов — это помогает успокоиться. Люди могут не заметить этой победы, но не Бог. Он радуется вместе с вами.

Как следовало поступить той бедной уставшей матери? Что нужно было делать мне, когда я поняла, что спор с Леной лишил меня душевного покоя? Нам обеим отчаянно был нужен Бог! А мы, к сожалению, дали место дьяволу. Жалость к себе, гордость, самомнение и многие другие болячки прикрываются гневом. Но Бог сильнее их. Надейся на Него! «Итак, покоритесь Богу; противостаньте диаволу, и убежит от вас» (Послание Иакова 4:7).

Оксана Соловьёва

Газета «Сокрытое Сокровище» апрель 2020 г.