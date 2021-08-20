Или глаз твой завистлив оттого, что я добр?

Одним из самых страшных чувств на земле является зависть. Кто из нас не завидовал когда-нибудь? Наверное, таких людей нет. Некоторые привыкли маскировать зависть под чувство здоровой конкуренции. Завидуют и богатые, и бедные. Кто завидует больше, сложно сказать. Ясно лишь одно: это чувство способно разрушить самые крепкие отношения, некогда лучшие друзья могут стать врагами.

В притче, рассказанной Иисусом и записанной Матфеем в 20 главе своего Евангелия, поднят очень серьёзный вопрос. Оказывается, завидовать можно проявленной доброте.

В притче описывается, как нанимали людей для работы в винограднике. Кого-то наняли утром, обещав в конце дня заплатить динарий. Кого-то пригласили на работу в обед, кого-то — ближе к вечеру.

И вот рабочий день завершён. Труженики выстроились в очередь за кровно заработанными деньгами. Но тут работодатель делает необычную вещь: он приказывает своему помощнику начать расчёт с последних.

Трудно представить себе удивление тех, кто отработал целый день, когда они увидели, что тем, кого наняли ближе к вечеру и кто отработал всего час, заплатили, как за целый день труда. И в притче прямо сказано, что нанятые утром решили, что получат больше. Это, конечно же, справедливое ожидание. Они проработали больше, больше потратили сил. Поэтому, сделав в уме нехитрые расчёты, они надеялись вместо одного получить шесть динариев. Они уже мысленно распланировали, как потратят эти деньги. И, наверное, не только распланировали, а испытали сладостное чувство обладания этими деньгами. Но каково же было их удивление, когда они получили столько же, сколько и нанятые вечером, — один динарий!

Вот тут их негодованию не было предела. Им казалось, что их обманули. Поэтому они начали возмущаться, высказывая недовольство. Но работодатель разглядел настоящий корень проблемы. И проблема эта крылась не в тяжести перенесённого дня. Она крылась в доброте работодателя. Его доброе сердце стало тем триггером, который вскрыл сущность этих людей.

Как оказалось, эти люди совершенно не могут радоваться счастью других. По логике, отработавшие час должны были получить совсем мизер, а ведь у каждого из них наверняка были семьи и дети, которых нужно обеспечивать. А тут такая удача: работаешь час, а оплата — как за день. Нет, это не просто фарт, это не гимн несправедливо вознаграждённому безделью. Эта притча — гимн доброте. Доброте, способной на неординарные поступки.

Вот только человек, к сожалению, не всегда правильно реагирует на такое проявление доброты. Именно поэтому лично для меня слова апостола Павла: «Радуйтесь с радующимися» — это бóльший вызов, чем: «Плачьте с плачущими» (Библия, Послание римлянам 12:15). Ведь очень легко плакать, когда плачет весь мир, очень легко скорбеть с кем-то, когда твоя жизнь также исполнена скорбью. Гораздо сложнее радоваться с человеком. Гораздо сложнее радоваться чужому продвижению по службе, гораздо сложнее радоваться не тобой приобретённой квартире, не твоей новой машине, не твоему отдыху на Карибах.

Недаром Господь дал людям в числе Десяти заповедей и заповедь «Не пожелай». Это не призыв к апатии. Это призыв не воспринимать чужие благословения болезненно. У друга чудесная жена? Порадуйся за него! Новый автомобиль? Раздели его радость! Новоселье? Радуйся!

Вообще очень сложно искренне радоваться чужому успеху. А вот именно этому хочет научить нас Господь. Ведь Он благ к любому человеку независимо от его происхождения, образования или духовности. И этой притчей Он преподаёт один важный урок: успех в жизни других — это результат благости Бога. Научись радоваться вместе с ними!

Человек, который радуется счастью других людей, всегда будет счастлив сам.

Геннадий Фомин

Газета «Сокрытое Сокровище» август 2021 г.