Год быка или лето Господне?

С приближением Нового года острее чувствуешь, какая путаница относительно духовных вопросов царит в умах людей. Дамы с крестиком на шее носятся по магазинам в поиске светлого блестящего наряда для корпоратива (дань белому быку). Для сервировки стола хозяйки скупают сено в зоомагазинах (чтобы всё тому же быку приятно было). При этом они допускают, что их предками были обезьяны. В автомобиле висит иконка, вечером гражданки занимаются йогой, а дома всё расставлено по фэншую.

Наверное, нечто похожее творилось в умах людей в то время, когда библейский пророк Илия обратился к ним со словами: «Долго ли вам хромать на оба колена? если Господь есть Бог, то последуйте Ему; а если Ваал, то ему последуйте» (Библия, 3 книга Царств 18:21). Иисус, живя на земле, говорил: «Никто не может служить двум господам: ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить; или одному станет усердствовать, а о другом нерадеть» (Евангелие от Матфея 6:24).

Если ты называешь себя христианином, но при этом не забываешь и восточные календари, то ты пытаешься служить двум господам. Если, называясь верующим, ты увлекаешься (хотя бы шутки ради) гороскопами, то это увлечение перечёркивает твоё христианство. Если крестик на шее — это всё, что связывает тебя с христианством, это не вера, а суеверие. Амулеты, обереги — все они родом из язычества. Если ты считаешь, что нашими предками были обезьяны, то позволь спросить: во что же, вообще, ты веришь? Библия, главная книга христиан, недвусмысленно даёт понять, что Бог сотворил человека по Своему образу и подобию, а не по подобию обезьяны.

Древние культы возвращаются к нам под новым соусом. Вспомните хотя бы египетских богов со звериными и птичьими головами… А звездочёты в высоких колпаках? Теперь вместо них уважаемые астрологи. И вот мы уже готовы охарактеризовать людей по тому, под каким знаком зодиака они родились. А уж если знать, в год какого животного человек явился на свет, то вся судьба — как на ладони…

Так кто же управляет миром? Звёзды? Или Творец? Сразу вспоминается прекрасная песня, в которой есть слова: «Не говори, что ты храним звездой: звезда лишь отблеск света во Вселенной…» Припев в этой песне такой:

На небе и на земле

Другого Бога нет.

И Он зовёт: «Придите все ко Мне.

Я подарю вам свет».

А к кому приходим мы? Кого вспоминаем мы в этот год? С кем начинаем его? Ответы на эти вопросы многое говорят о том, верим ли мы в Живого Бога или у нас в голове путаница и неразбериха. На сколько колен мы хромаем? Дорогие, «если Господь есть Бог, то последуйте Ему». Пусть наступающий год будет не годом быка, а Летом Господним! Пусть 2021 год станет для вас временем, когда ваши отношения с Богом выйдут на новый уровень: стремитесь к живому общению с Тем, Кто любит вас больше всех на свете. Пусть на смену суевериям и формальной религии придёт живая вера и подлинная дружба с Иисусом. Как бы банально это ни звучало, Бог вас любит! Будьте счастливы в Его любви!

Михаил Руканов

«Оставайся же с твоими волшебствами и со множеством чародейств твоих, которыми ты занималась от юности твоей: может быть, пособишь себе, может быть, устоишь. Ты утомлена множеством советов твоих; пусть же выступят наблюдатели небес, и звездочёты, и предвещатели по новолуниям, и спасут тебя от того, что должно приключиться тебе. Вот они, как солома: огонь сожёг их…» (Библия, книга пророка Исаии 47:12–14).

«И вы не слушайте своих пророков и своих гадателей, и своих сновидцев, и своих волшебников, и своих звездочётов… Ибо они пророчествуют вам ложь» (Библия, книга пророка Иеремии 27:9, 10).

«И когда скажут вам: “обратитесь к вызывателям умерших и к чародеям, к шептунам и чревовещателям”, — тогда отвечайте: не должен ли народ обращаться к своему Богу? спрашивают ли мёртвых о живых?» (Библия, книга пророка Исаии 8:19).

***

Год пролетел, на мгновенье похожий,

Год пролетел, и другой настаёт.

Сколько подарков бесценных, о Боже,

Ты подарил мне за прожитый год!

Всюду со мной, и в веселье, и в горе,

Всюду со мной были руки Твои.

Штормы и бури житейского моря,

Всё усмиряла десница любви.

Самым чудесным подарком считаю

Эту живую окрепшую связь.

В год наступивший спокойно вступаю

За всемогущую руку держась.

Татьяна Хлопкова

Газета «Сокрытое Сокровище» декабрь 2020 г.