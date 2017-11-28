Год Реформации: выводы и уроки

Подошёл к концу 2017 год. Для сотен тысяч российских христиан протестантского направления этот год был особенным — год 500-летия Реформации. Реформация — великое движение за возврат христианства от человеческих традиций к чистоте Христова учения, от преданий — к Библии, от слепых обрядов — к живой и действенной вере. Реформация — целая эпоха в истории человечества, породившая великих героев веры и кардинально изменившая Европу, а за ней и остальной мир. Сегодня мы не задумываемся над тем, что именно Реформация принесла в наш мир свободу личности, демократию, свободу предпринимательских отношений, всеобщую грамотность и законы, основанные на принципах морали. Величайшим достижением протестантской революции стала возможность простому народу читать Библию на своём родном языке, и именно распространение библейских знаний привело к упомянутым выше шагам от тьмы средневековья к свету просвещённого мира.

Сегодня мы пользуемся этими благами, но если спросить среднестатистического россиянина, кто такие протестанты, в лучшем случае он пожмёт плечами. Более того, общественному мнению навязываются стереотипы, будто христиане-протестанты (лютеране, баптисты, адвентисты седьмого дня и прочие конфессии) — это нечто чуждое для российского общества. Неужели забыт вклад в историю России таких знаменитых людей протестантского происхождения, как Г. Ф. Миллер, П. И. Пестель, В. К. Кюхельбекер, В. И. Беринг, Ф. Ф. Беллинсгаузен, И. Ф. Крузенштерн, В. И. Даль и прочие? Неужели можно назвать «нетрадиционными» в России такие конфессии, последователи которых исповедуют свою веру в пятом или десятом поколении?

А ведь знаменательную 500-летнюю дату можно было использовать, чтобы рассказать, что Библия, которая сегодня стала доступна для чтения каждому человеку именно в результате Реформации, выступает за честный труд и прозрачный бизнес, за крепкую семью и уважение к власти, за любовь к ближнему и взаимопомощь, за дружбу людей разных национальностей. А ещё Библия говорит, что истинная вера не разъединяет людей, а объединяет, потому что настоящий верующий «делает добро всем» (Галатам 6:10) и не относится к людям с лицеприятием.

К сожалению, среди широкой общественности дата осталась практически не замеченной. Более того, 2017-й стал годом активного применения «антитеррористического» пакета законов «Яровой — Озерова» против членов протестантских церквей. Под видом борьбы с терроризмом и экстремизмом на местах некоторые правоохранители направляли свои усилия на борьбу с людьми, держащими в руках Библии, раздающими христианскую литературу и рассказывающими людям о Христе. Десятки людей были оштрафованы лишь за то, что они осмелились делиться своей личной верой, которая помогает им жить, с теми, кто в ней очень нуждается.

Увы, неграмотность в вопросах религии приводит к абсурдным решениям и печальным последствиям. Но у тех, кто следует за Христом, есть три хороших качества — вера, надежда и любовь. Именно поэтому мы призываем всех наших дорогих соотечественников с оптимизмом смотреть в будущее. Россия — великая страна, и в ней живёт мудрый народ, который умеет отличать правду от лжи, добро от зла и искренность от лицемерия. Давайте же будем верить в добро и справедливость, надеяться на силу и помощь Божьи и любить друг друга!

Наталья Воронина

Газета «Сокрытое Сокровище» № 12 (248) декабрь 2017 г.