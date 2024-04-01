Гоголь сказал

215 лет назад родился Николай Васильевич Гоголь. Он был верующим человеком, как, впрочем, и другие известные личности, чьи высказывания мы предлагаем вашему вниманию.

Николай Васильевич Гоголь (1809 – 1852), русский писатель и мыслитель:

«Нужно вспомнить человеку, что он… высокий гражданин небесного гражданства. Покуда он хоть сколько-нибудь не будет жить жизнью небесного гражданина, до тех пор не придёт в порядок и земное гражданство».

«Нет другой двери, кроме указанной Иисусом Христом».

«Хорошо взлелеянные в сердце семена Христовы дали всё лучшее, что ни есть в русском характере».

Александр Сергеевич Пушкин (1799 – 1837), русский поэт:

«Не допускать существование Бога — значит быть абсурднее тех народов, которые полагают, по крайней мере, что мир стоит на носороге».

Луи Пастер (1822 – 1895), французский бактериолог:

«Ещё настанет день, когда будут смеяться над глупостью современной нам материалистической философии. Чем больше я занимаюсь изучением природы, тем более останавливаюсь в благоговейном изумлении перед делами Творца. Я молюсь во время работ своих в лаборатории».

Артур Комптон (1892 – 1962), американский физик, лауреат Нобелевской премии:

«Для меня вера начинается с того, что Высший разум вызвал Вселенную к существованию и сотворил человека. Для меня нетрудно иметь эту веру, поскольку неоспоримо, что там, где есть план, есть разум. Упорядоченность Вселенной свидетельствует об истинности наиболее величественного утверждения: “В начале — Бог”».

Фрэнсис Бэкон (1561 – 1626), английский философ:

«Никто не отрицает бытия Божия, кроме тех, кому это выгодно».

«Малое знание отдаляет от Бога, а большое знание к Нему приближает».

Иван Сергеевич Тургенев (1818 – 1883), русский писатель:

«Земное всё прах и тлен, и блажен тот, кто бросил якорь не в эти бездонные волны! Имеющий веру имеет всё и ничего потерять не может».

Подготовила Надежда Масленникова