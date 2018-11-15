Голодному студенту на заметку

К международному Дню студентов (17 ноября) мы подготовили подборку самых простых и быстрых блюд, которые можно приготовить за несколько минут. Помогла нам в этом молодёжная христианская газета «7D формат». Наши рецепты, если вы воспользуетесь ими, позволят сэкономить деньги и сберечь здоровье.

Когда я встречала Максима на улице, он неизменно жевал булку и запивал цветной жидкостью из пластиковой бутылки. Тогда он заканчивал школу. Теперь он студент, учится и живёт в другом городе. Рослый и полный. Мать из последних сил трудится, чтобы заработать на содержание сына на чужбине.

— Что же он там ест? — поинтересовалась я.

— Булки, пиццу, гамбургеры. Дорого, вредно, а что поделать?

— Учиться готовить!

Тосты с авокадо и помидором

Это очень лёгкая для желудка, но питательная и полезная еда. Готовится за считанные минуты!

Нам понадобятся:

• половина авокадо,

• половина помидора,

• чёрный хлеб или зерновые хрустящие хлебцы.

Авокадо всегда лучше брать мягкое и зрелое. Но если вы приобрели недозрелый жёсткий плод, ничего страшного в этом нет. Можно просто оставить авокадо в тёмном месте на ночь. Для лучшего результата заверните его в полотенце вместе с яблоком или бананом.

Для приготовления наших тостов нужно разрезать авокадо пополам и извлечь косточку. Затем очищаем его от кожуры и разминаем вилкой. Делать это лучше всего в глубокой плошке. Далее нарезаем помидор кольцами. Намазываем размягчённое авокадо на хлеб, как масло, и кладём сверху помидор. По желанию можно посолить бутерброды и добавить зелень.

Тосты готовы!

Печенье банановое

Этот рецепт очень простой, но от этого не менее вкусный, а главное — полезный!

Нам понадобятся:

• 3 банана,

• 1 – 2 стакана овсяных хлопьев,

• 0,5 чайной ложки корицы.

Три банана разминаем вилкой. Советуем брать спелые бананы, с чёрными пятнышками, они более сладкие. Затем добавляем хлопья, перемешиваем с пюре из бананов и добавляем корицу. Тесто должно получиться достаточно густым; если тесто жидкое, добавьте ещё хлопьев. Также можно добавить кэроб или какао, если хотите, чтобы печенье получилось шоколадным. Добавив какао, вы получите более привычный вкус, но кэроб гораздо полезнее.

Формируем печенья удобного размера. На противень стелем бумагу для выпечки и кладём печенья. Если у вас нет пекарской бумаги, можно просто смазать противень подсолнечным маслом. Выпекать в разогретой до 180ºС духовке примерно 15 – 20 минут.

Всё! Можно звать гостей на печеньки!

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