Помидоры с перцем

Ингредиенты на 3 баночки по 1 л:

Помидоры — около 1,5 кг

Сладкий перец — 1 шт. (если крупный)

Зонтики укропа — 6 шт.

Чеснок — 6 зубчиков

Для рассола на 1 л воды:

Соль — 1 ст. ложка без горки

Сахар — 3 ст. ложки без горки

Приготовление:

Банки стерилизовать. Помидоры тщательно промыть. В каждую банку (1 л) на дно поместить по 2 зонтика укропа и 2 зубчика чеснока, нарезанных на пластинки. Наколоть помидоры зубочисткой в области плодоножки и заполнить ими банку до половины. Следующим слоем поместить порезанный кубиком перец, а остальное пространство максимально плотно заполнить помидорами.

Доверху залить крутым кипятком (аккуратно и постепенно), прикрыть крышками и оставить на 15-20 минут. Затем слить воду из банок в кастрюлю, всыпать сахар, соль, довести до кипения, залить рассолом помидоры до самого верха, закрутить крышками, укутать в одеяло до полного остывания (на ночь). Есть начинать через месяц-полтора.

В помидорах есть своя кислота, которая обеспечивает хорошее хранение. Для верности этап с заливкой кипятком можно повторить дважды, а на третий раз заливать рассолом.

Подготовила Оксана Соловьёва