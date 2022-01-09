Гонения на христиан в Афганистане

Лидер подпольной церкви, служащей христианам в Афганистане, и основатель некоммерческой организации Global Catalytic Ministries, известный под псевдонимом Пастор X, предоставил отчёт о ситуации в Афганистане.

«У Талибана есть список известных христиан, которых они преследуют и пытаются убить. Посольство США больше не функционирует, и для верующих больше нет безопасного места, где можно было бы укрыться», — говорится в заявлении.

«Все границы с соседними странами закрыты, все рейсы туда и обратно, за исключением частных самолетов, закрыты. Люди бегут в горы в поисках убежища. Они полностью полагаются на Бога, единственного, Кто может их защитить».

В заявлении отмечается, что «талибы ходят по домам, забирая женщин и детей».

Рекс Роджерс, президент некоммерческого христианского медиа-служения SAT-7, в своём заявлении подробно остановился на опасностях, с которыми сталкиваются христиане: «Мы слышим из надёжных источников, что талибы требуют у людей телефоны, и если они найдут загруженную Библию на вашем устройстве, они немедленно убьют вас», — сказал Роджерс.

По материалам The Christian Post

Прим. ред.: Когда задумываешься о том, что кто-то жертвует жизнью ради того, чтобы читать Книгу, которая у многих наших соотечественников пылится на полках, то начинаешь больше ценить Божье Слово. Библия — это письмо Бога к людям. Если нам она досталась без борьбы, это не преуменьшает её ценность. Сегодня Библия в свободном доступе. Её можно купить, получить в подарок или скачать в электронном виде. Эта Книга достойна того, чтобы её читали, потому что через неё с нами говорит Бог.

Газета «Сокрытое Сокровище» январь 2021 г.