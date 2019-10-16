Гонения на христиан: на чьей стороне ты?

Христиан гнали с самого начала их существования. В чём только их не обвиняли! Какие только преступления им не приписывали! Затем наступило время, когда христианство стало государственной религией Рима, и постепенно церковь из гонимой сама превратилась в преследовательницу инакомыслящих. Сколько людей пало жертвами католической инквизиции! До сих пор ситуация в мире накалена, но самые яростные гонения ещё впереди…

Согласно опубликованным в 2019 году отчётам Международной Комиссии по правам человека, свыше 80% гонений, притеснений и дискриминации в современном мире (в том числе в школе, на работе и по месту жительства) происходят против христиан. На остальные религиозные, социальные, этнические и прочие группы, которых тысячи, приходятся просто крошки (на каждую группу в среднем — доли процента). И пока все борются за права сексуальных меньшинств, христиан вытесняют из целых географических регионов и дискриминируют повсеместно.

Во многих странах Ближнего Востока христиан массово вынуждают уезжать из родных мест.

В Ираке до 2003 года проживало 1,5 млн христиан, а на сегодняшний день их там осталось менее 120 тысяч.

«Данные указывают не только на то, что христиан преследуют во всё большем количестве стран, но также на то, что гонения становятся всё более жестокими», — говорит глава спецкомиссии по исследованию проблемы гонений епископ Труро Филип Маунтстивен.

«Можно сказать, что в некоторых регионах преследования христиан по своему масштабу и характеру вплотную приблизились к уровню, соответствующему международному определению геноцида по классификации ООН», — добавляет он.

Источник: Седмица.ру

Люди исследования проводят, средства на это выделяют, беспокоятся, комиссии создают. Всё чаще гремят взрывы в христианских церквях. Эти события активно освещаются в СМИ. К чему бы это? Лично мне кажется, что шумиха вокруг гонений возникла в последнее время неспроста. Уставший от конфликтов мир подталкивают к мнимому единству, в том числе в сфере религиозной. Движение за объединение религий, получившее название «экуменизм», активно набирает обороты.

Совершается интенсивная работа по массовому моделированию религиозного мировоззрения современного поколения жителей земли. Последователи южнокорейского лжеапостола Муна спонсировали издание особой книги «Антологии священных текстов» разных религий.

В этом труде собраны священные тексты разных религий мира от языческих культов и до высказываний Библии, Корана, буддистских и индуистских священных книг. Проводится идея многообразия истины: все религии и культы мира содержат элементы, части якобы единой общечеловеческой истины. Людям нужно познакомиться с ними, чтобы сформировать «новое религиозное сознание», чтобы преподавать в школах по всему миру «новое религиоведение». Здесь всех уравняли: Будду и Моисея, Конфуция и Зороастру, Магомета и Иисуса.

Этот «круглый стол» всех религий и культов должен якобы содействовать взаимопониманию народов и взаимной терпимости. Что можно сказать на это? Эта «уравниловка» включает и шаманизм, и языческие понятия, и современный оккультизм, и магию. Все правы по-своему! Таким образом размывается библейский фундамент, как единственный богооткровенный, и проповедь Евангелия подменяется проповедью всеядности «нового религиозного сознания». Этот «коктейль вероучений», конечно, не может удовлетворить убеждённого христианина, иудея или магометанина. Но для этого и создаётся глобальная система, чтобы не было в мире людей, имеющих нерушимый фундамент библейской истины.

Зачем сатане понадобилось такого рода единство, ведь его деятельность во все века вела к раздроблению и противоборству всех религий? Такое «единство» ему нужно для мобилизации всех сил земли в борьбе с Христом и Его народом — одновременно во всём мире.

Дьявол работает над тем, «чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя» (Библия, книга Откровение 13:15). Наступит время гонений на христианских фундаменталистов — горстку «сектантов», которые упорно будут отказываться от всякого объединения, не основанного на библейской истине. Когда по всему миру примут закон о дне покоя, запрещая работу в воскресенье, те, кто верен Закону Божьему, по-прежнему будут святить субботу, потому что этот день установлен для отдыха и поклонения Самим Богом ещё при сотворении мира.

За что ненавидели Иисуса? За то, что Он был верен заповедям Божьим, пренебрегая человеческими законами и обычаями, поставленными выше этих заповедей. История повторяется. Законы и обычаи людей ставятся выше Закона Божьего; и человек, сохраняющий верность Божьим заповедям, подвергается гонениям и оскорблениям. Христа называли одержимым дьяволом, подобным образом обвиняются и представляются в ложном свете и Его последователи. Иисус предупредил: «Будете ненавидимы всеми за имя Моё» (Евангелие от Матфея 10:22). Вскоре мы увидим, как те, кто будет верить Слову Божьему и повиноваться ему, навлекут на себя поношения и гонения.

Когда придёт время испытания, обнаружатся все те, кто сделал Слово Божье своим правилом жизни. Летом не видно ощутимой разницы между вечнозелёными деревьями и остальными; но когда приходят зимние бури, вечнозелёные деревья остаются неизменными, в то время как другие лишаются своего лиственного наряда. Так и сейчас можно не отличить мнимого христианина от истинного. Но близко время, когда эта разница станет очевидной. И как только поднимется сопротивление, как только ханжество и нетерпимость возьмутся за свой скипетр и вновь возбудят гонения, тогда полуобращённые и лицемеры пошатнутся и отрекутся от своей веры, а истинный христианин будет стоять твёрдо, как скала, его вера укрепится ещё больше, надежда станет ещё светлее, чем в дни благополучия.

Дорогой читатель, это не триллер, а реальность, предсказанная в Библии. Не за горами то время, когда весь мир разделится на два лагеря — тех, кто осознанно или просто идя за большинством, последует за дьяволом, и на тех, кто, сохраняя трезвость мысли и верность Закону Божьему, изберёт тернистый путь, не идя на компромисс с грехом.

Задай себе вопросы:

1. На чём основывается моя вера — на человеческих традициях или на Библии — Божьем Слове?

2. На что я готов ради Бога? Люблю ли я Его или только допускаю Его существование?

3. Иду ли я по пути большинства?

4. Случается ли мне притеснять и высмеивать тех, чьё мнение отличается от мнения доминирующей религии?

5. Притесняют ли и гонят меня уже сегодня за то, что я говорю о Боге? Вспомните слова Христа: «Горе вам, когда все люди будут говорить о вас хорошо!» (Евангелие от Луки 6:26).

Апостол Павел, который раньше звался Савлом, был некогда ревностным гонителем первых христиан, но после встречи с Богом сам стал активным проповедником нового учения. Встреча с Иисусом изменила Его жизнь. Он не побоялся оспорить популярное мнение, которое недавно так яростно отстаивал. Павла побивали камнями, он претерпел лишения, заключение и смерть ради Христа, Которого однажды встретил на своём пути. Встретил ли ты Бога на жизненном пути? Изменила ли эта встреча твою жизнь?

Подготовил Михаил Руканов

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Газета «Сокрытое Сокровище» октябрь 2019 г.