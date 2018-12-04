Гороскоп: люди не консервы

Если астрономия представляет собой науку, исследующую звёзды и небесное пространство, то астрология, наблюдая за звёздами, пытается предсказать будущее и поэтому принадлежит к сфере оккультных наук. Здесь большую роль играют гороскоп и знаки зодиака. Астрология предсказывает будущее, наблюдая за созвездиями, но такое предсказание не основывается на Божественной истине.

Гороскопы

Вряд ли какой-нибудь иллюстрированный журнал, еженедельник или газета обойдутся без того, чтобы не напечатать гороскоп. Рассказывают, что однажды астролог, работавший в одной большой газете, не успел вовремя составить гороскоп, а номер был уже готов к печати. Не имея времени, редактор решил воспользоваться другим гороскопом, который уже печатался на страницах газеты шесть лет назад. Редактор думал, что на него обрушится куча писем с жалобами, но, к его удивлению, не пришло ни одного письма. Его осенило: «С какой стати мы платим астрологу? Ведь можно просто перепечатывать старые гороскопы». Сказано — сделано. Только через полгода какой-то читатель пожаловался, что прочитанный им гороскоп уже встречался раньше. Но остальные читатели — а их было сотни тысяч — вообще ничего не заметили и продолжали слепо верить гороскопам.

Языческие корни

Основы «астрологического расписания» были заложены халдейскими и вавилонскими жрецами около пяти тысяч лет назад, и оно не имеет никаких христианских корней или фона.

В то время наблюдение за небом осуществлялось без известного нам современного технического оборудования. Широко бытовало мнение, что небо походит на сводчатый полог, на котором все звёзды расположены по отношению друг к другу в виде ковра. Сегодня мы знаем, что это не так: звёзды расположены не только в одной плоскости, но и друг за другом, потому что пространство имеет глубину. Сегодня астрономы оценивают глубину пространства в несколько миллиардов световых лет. То, что мы видим на небе, представляет собой иллюзию, так как звёзды находятся в разных плоскостях.

Произвольное деление

Зодиак описывает орбиту, по которой Солнце проходит в течение года. Этот круг разделяется на двенадцать частей, однако такое деление совершенно произвольное, и нет никаких доказательств в пользу того, что их должно быть именно двенадцать.

Халдеи установили связь между этими частями солнечной орбиты и религиозными символами вавилонских богов. Они отыскивали какое-нибудь созвездие, где звёзды, соединённые между собой воображаемыми линиями, образовывали какую-нибудь фигуру, например, льва, и затем называли эту часть неба «созвездием Льва». Таким образом, знаки зодиака представляют собой лишь воображаемые символы.

Удивительное истолкование характера

Астрологи утверждают, что «люди, родившиеся под знаком Овна, нередко серьёзны и решительны, но в то же время раздражительны и непоследовательны. Из-за своих поспешных и, как правило, необдуманных решений и поступков они сами являются причиной собственных бед и неудач».

Быть может, сейчас вы с удивлением спрашиваете себя: «Кто это так хорошо меня знает?» Однако ещё удивительнее то, что любое описание является настолько общим, что подходит ко всякому человеку. Не приходится ли всем когда-то быть «серьёзными и решительными»? А «раздражительными и непоследовательными»? Такое описание ровным счётом ничего не доказывает.

Кто прав?

Дорогой читатель, из астрологии ты не узнаешь ничего такого, чего не знал бы раньше. Вся беда в том, что она относится к тому набору инструментов, которыми пользуется дьявол, и в данном случае мы имеем дело с вещами, которые Бог явно запрещает.

Довольно странно, что в своей работе астрологи используют разные методы. Одни считают, что основой для составления гороскопа является момент вашего рождения. Вам надо назвать не только день и час, но и минуту, а лучше всего даже секунду. Предполагается, что созвездие, появившееся на восточной части неба в момент вашего рождения, и определяет вашу жизнь. Другие делают подсчёты по тому созвездию, которое в момент рождения расположено на небе вертикально; третьи же считают, что определяющим фактором является момент зачатия. Знать бы его. Возникает вопрос: какой метод правильный?

Точка зрения Бога

А теперь посмотрим, что говорит об астрологах Священное Писание: «Ты утомлена множеством советов твоих; пусть же выступят наблюдатели небес, и звездочёты, и предвещатели по новолуниям, и спасут тебя от того, что должно приключиться тебе. Вот они, как солома: огонь сожёг их, не избавили души своей от пламени; не осталось угля, чтобы погреться, ни огня, чтобы посидеть перед ним» (Исаия 47:13, 14).

Согласно Библии, астрология — мерзость.

Роковой гороскоп

Астрология — это не только измена Богу; те, кто ею увлекается, впадают в тяжёлую зависимость от неё. Один бизнесмен сказал мне: «Я много думаю об астрологии. Она просто потрясающа! Не знаю, что бы я делал без неё!» Затем он сообщил, что в начале года составил свой гороскоп. В нём говорилось, что вторая неделя августа будет для него несчастливой. Этот человек уверял меня: «Очень хорошо, что мне известно об этом. Всю неделю я вообще не буду выходить из дома. Я и за руль не сяду, потому что не хочу попасть в аварию».

Этот человек стал рабом своего гороскопа и впал в зависимость от какого-то клочка бумаги. В конце беседы он сказал: «Я даже знаю, когда умру, и только моя жена не хочет в это верить».

Я счастлив, что не знаю даты своей смерти. Благодарю Бога, что Он не открыл мне этого. Я с радостью отказываюсь от такой прозорливости. Я хочу сознательно прожить каждый день, который Бог дал мне, под Его руководством. Пусть Бог поможет мне жить, сознавая, что моя жизнь может окончиться в любой день. Моя жизнь в Божьих руках, и это меня успокаивает.

Одна женщина, с головой уйдя в астрологию и предсказания, не хотела согласиться с тем, что здесь что-то не так. Она считала это безобидной забавой до тех пор, пока Бог не открыл ей истину: «Ибо так говорит Господь: да не обольщают вас пророки ваши, которые среди вас, и гадатели ваши; и не слушайте снов ваших, которые вам снятся; ложно пророчествуют они вам именем Моим; Я не посылал их, говорит Господь» (Иеремии 29:8, 9).

Прочитав этот отрывок, женщина призналась: «Я не знала, что Бог называет гадателей лгунами. Я не знала, что в его глазах предсказание — грех».

Дорогой читатель, не стоит заигрывать с грехом и ступать на запрещенную Богом территорию. Если Он предупредил, значит, у Него есть на это причины, поверь!

По книге Курта Хазела «В плену суеверия»

* * *

Мы гороскопами себе щекочем нервы,

Наука звёзд пророчит жизни изменения.

Да только люди – это всё же не консервы,

Чтоб их судить по дате их изготовления.

Татьяна Хлопкова

Газета «Сокрытое Сокровище» № 12 (260) декабрь 2018 г.