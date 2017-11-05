Господь спас от смерти

Семь раз смерть подступала ко мне, но каждый раз Господь спасал меня. Вот два из этих случаев.

Покушение

Это произошло в 1962 году, когда я жил в Новокузнецке — меня чуть не убил только что вышедший из тюрьмы рецидивист. Я жил с ним в одной комнате шахтёрского общежития. Этого «шахтёра» поселили ко мне за неделю до случившегося. Я работал и учился в вечерней школе рабочей молодёжи. С ним я почти не общался, потому что без бутылки разговор он не вёл. Пить с ним мне было некогда, и это его сильно раздражало.

Однажды вечером, когда я уже лёг спать, он пришёл с собутыльником. Оба были пьяные. Тюремным жаргоном и матерной бранью он начал поносить меня. Я не отвечал ему. Он ещё больше рассвирепел. Выхватил из-под своей кровати кайло и замахнулся для удара. Я рассчитывал, что собутыльник, с которым мы были в хороших отношениях, остановит озверевшего зека, но он был безучастным, а потом совсем ушёл.

Я молча взмолился Богу. Лицо убийцы было ужасно. Он настолько рассвирепел, что кричал с визгом. Я сказал: «Да что ты, Бог с тобой! Успокойся, я против тебя ничего не имею». Он сразу же обмяк, сел на стул, и кайло выпало у него из рук.

Через некоторое время собутыльника нашли убитым под мостом через реку Томь. А соседа по комнате вскоре арестовали, и больше его никто не видел.

Слово «Бог» парализовало злого духа, завладевшего телом грешника. Таким образом, планы сатаны были сорваны. Господь сохранил меня, как я теперь понимаю, чтобы я свидетельствовал о Его действиях в моей жизни.

Автокатастрофа не состоялась

В сентябре 1979 года я работал в строительном тресте начальником производственного отдела. Меня командировали старшим группы из двенадцати человек на уборку урожая в наш подшефный совхоз в Большесельском районе Ярославской области.

Нас поселили в пионерском лагере, расположенном в живописной местности, в 20 км от Большого Села и в 10 км от центральной усадьбы. В мои обязанности входило получать задание на работу в центральной усадьбе, закупать продукты питания в районном центре и получать деньги и талоны на бензин в Ярославле. Все передвижения я тогда совершал на электричке, а по совхозу — на своём велосипеде. Для представителя треста это выглядело несолидно, и я попросил у управляющего трестом дать мне автомобиль. В этом же году я получил права и мог сам быть водителем. Управляющий трестом сразу же позвонил в свайное управление и распорядился отдать нам «Москвич» с маленьким кузовом.

Когда я прибыл в управление за автомобилем, то встретил много препятствий. Я понял, что все препятствия чинились из-за нежелания расставаться с автомобилем. А когда я, наконец, получил документы и ключи, то услышал: «Да он же разобьёт машину и сам разобьётся!»

Ровно через неделю я поехал на этой машине из Большого Села в Ярославль за деньгами и талонами на бензин. В деревне Каменка мне проголосовал мужчина. Я съехал на обочину, и остановился. Мужчина вежливо поздоровался, сел, и мы попытались выехать на проезжую часть дороги, но машину тянуло в глубокий кювет. Проходя мимо нас, женщина сказала: «Поставил колеса поперёк дороги и хочешь ехать вперёд». Я понял, что здесь что-то не так. Колеса, судя по положению руля, я выровнял, когда съехал на обочину.

Я вышел из машины и увидел, что правое колесо действительно стояло поперёк дороги, а левое стояло прямо. На земле валялась рулевая тяга. Мне стал понятен смысл слов «предсказателей» аварии. Я достал домкрат и инструмент, хотел просить помощи у попутчика, но он как испарился. Мы были на пустыре, машины мимо не проезжали. За какие-то секунды он не мог скрыться из поля моего зрения. Но он исчез!

Разобравшись в случившемся, я выяснил, что «доброжелатели» были очень недовольны волевым решением управляющего. Эта машина у них была для личного пользования, а они лишались её и поэтому подстроили аварию. Они разобрали рулевой шарнир, вычистили из него смазку, натолкали туда речного песка и поставили пружину. Расчёт был такой: при скорости 70 – 90 км/ч машина с отпавшей рулевой тягой станет неуправляемой — или полетит, кувыркаясь, в кювет, или врежется во встречный транспорт. Шансов остаться в живых почти никаких. Мужчина, который остановил меня в самый нужный момент и тем самым спас от неминуемой гибели, был никто иной, как Ангел, Небесный Посланник. Для верующего человека этот случай не просто совпадение, а Божье спасение по Его обетованию: «Ибо Ангелам Своим заповедает о тебе — охранять тебя на всех путях твоих» (Псалом 90:11).

Алексей Старцев, г. Ярославль

Газета «Сокрытое Сокровище» № 11 (247) ноябрь 2017 г.