Слепые конвоиры

Это правдивый рассказ о том, как верующие люди чудом спаслись из вражеского плена.

Это произошло зимой 1944 года. Фашисты поспешно гнали пленных на запад. Полураздетые и голодные, они двигались колонна за колонной по раскисшим дорогам.

От длительного недоедания и изнурительно долгой ходьбы люди были похожи на живые скелеты, обтянутые кожей и одетые в лохмотья. На ночь людей загоняли в колхозные конюшни и коровники или просто оставляли под открытым небом. А утром снова выгоняли, как скот, плетьми и палками, и колонны измученных людей шли дальше. И если больной или истощённый человек отставал от колонны, его просто расстреливали, а тело бросали прямо на дороге.

В одной из таких колонн военнопленных нас было трое верующих — два юноши и один мужчина лет сорока.

Чтобы не умереть с голоду или не быть пристреленными конвоем, мы решили действовать, всецело положившись на милость Божью. Утром, когда пленные проходили мимо села Новоюрьевка, что недалеко от городка Новый Буг, помолившись, мы вышли из колонны и, не оглядываясь, не спеша пошли в село. Конвоиры не обратили на это никакого внимания, хотя всё происходило днём, а вокруг была голая степь.

Мы расспросили одну женщину, есть ли в этом селе верующие в живого Бога, и нас направили в дом одной старушки, которая приняла нас с большой радостью. Мы ей рассказали, как чудно вывел нас Господь из-под конвоя, и остались у неё на ночлег. Но дальше оставаться в этом селении было опасно, так как о нас могли донести фашистам, и эта женщина пострадала бы.

Проснувшись утром и помолившись, мы стали обсуждать, что нам делать. Хозяйка всё утро молчала, а потом рассказала нам, что ночью во сне ей явился человек и указал путь, куда нам идти. «Идите по улице на запад, — сказала она. — Когда пройдёте село до конца, увидите человека, идущего по воду. Спросите у него, в каком селе есть верующие, и он скажет вам, куда идти». Мы так и сделали. Действительно, в конце улицы мы встретили мужчину с двумя пустыми вёдрами и коромыслом. Мы спросили у него, знает ли он, в каком селе есть верующие. Он, не задумываясь, назвал село в двенадцати километрах отсюда.

Погода совсем испортилась, подул сильный ветер, пошёл снег, и идти стало очень тяжело. Поэтому, пройдя примерно половину пути, мы решили не идти в указанное нам село, а пошли вдоль лесополосы и вскоре подошли к другому населённому пункту. Уже стало темнеть. Я осторожно пробрался в село и постучал в окно крайней избы. Открылась дверь, и женщина мне сказала, что в селе полно немецких солдат. Я вернулся к братьям и рассказал всё, что узнал, поэтому мы вынуждены были поспешно по сугробам добираться до первоначальной цели. Так мы были наказаны за своё непослушание. Ночью, страшно уставшие и мокрые, поскольку метель не унималась, мы с трудом добрались до нужного села и постучали в дверь одного из домов. Вышел хозяин, который оказался верующим, и с радостью принял нас в свой дом.

Иван Константинов

Газета «Сокрытое Сокровище» май 2023 г.