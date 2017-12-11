Господь творит чудеса

Господь каждый день совершает чудеса для нас, а мы их или не замечаем, или принимаем как должное. А ещё бывает так, что мешаем Богу творить чудеса своим неверием, либо не слушаем Его голоса и попадаем впросак. Вот некоторые чудеса, которые сотворил Господь для меня и моих родных. Некоторые, потому что их больше! Много больше!

Когда я училась в институте, мне нужно было ездить в областной город на сессии. Однажды перед отъездом я проснулась до звонка будильника от ужасной боли в правом боку (аппендицит мне вырезали в 16 лет). Боль становилась все сильнее — будто внутри что-то разорвалось. От боли я не могла позвать на помощь. У меня было ощущение, что я сейчас умру. Я начала молиться, взывая о помощи Божьей в своих мыслях. И тут произошло необычное. Тело моё будто обездвижили, глаза не открывались, но я все ощущала. Было чувство, что внутри чьи-то руки что-то сшивают. Через некоторое время я смогла открыть глаза, силы возвращались ко мне. Я встала, потрогала бок, надавливая — боли нет! Вскоре зазвонил будильник, напоминая о предстоящем экзамене. У меня не было больше причин пропускать сессию, я взяла чемодан и поехала. Слава Господу!

Я работала в детском саду и много рассказывала о Христе своим коллегам. Вечерами, когда у каждого воспитателя оставалось по 1 – 2 ребёнка, многие приходили ко мне в группу, и начинались беседы, размышления на духовные темы. Весь коллектив знал, что я христианка, адвентистка седьмого дня. В то время в Пензе несколько человек закопались под землю, якобы в ожидании пришествия Господа.

Руководство от непонимания и незнания очень испугалось, что и я такая. И даже когда я представила им все документы, которые мне срочно привёз пастор, меня под угрозами заставили написать заявление об увольнении, и в тот же час, хотя моя смена не закончилась, выставили вон. Всем запретили со мной общаться. Сотрудников заставили также написать заявление на увольнение, только без числа, сказав, что число будет сразу поставлено и заявление подписано, если увидят, что кто-то говорит со мной.

Все от меня шарахались и шептались за спиной. Было обидно от потери работы прямо перед Новым годом, а главное — от неправды. Я рыдала, молилась, задавала вопросы Богу. И, решив бороться, так как затронули не только моё имя, но и честь церкви, я пошла в суд. Судья внимательно выслушал меня, объяснил, как составить исковое заявление, и сказал, что если я найду свидетелей, то смогу выиграть. Какие свидетели? Всем же запретили со мной общаться! Но Бог нашёл свидетелей. Одна воспитательница была беременна и решила поддержать меня, так как её уволить не могли. А также медсестра — она подчинялась главврачу поликлиники. Слушание назначили в первый рабочий после праздников день.

Заведующая была не готова к такому ходу событий, она и думать не могла, что я обращусь в суд. С утра её подняли с постели звонком из отдела образования. На слушании судья указал на явные нарушения по отношению ко мне и предложил перемирие. Но заведующая не соглашалась восстановить меня на работе. Был назначен день суда. На суд явились все! Бог расположил сердце юриста из отдела образования. Он стал беседовать со мной и задавать разные вопросы. В беседе мы выяснили, что он знаком с нашей церковью. Много лет назад, когда он работал юристом в администрации, приезжали адвентисты с Евангельской программой и подарили ему книги. Так у меня появился ещё один союзник. Заведующая была вынуждена согласиться на мирное соглашение. Меня восстановили на работе, выплатив зарплату за те дни, которые я была вынуждена не работать. В первый рабочий день было собрано совещание, на котором заведующая перед всеми извинилась передо мной. Впоследствии она часто прислушивалась к моим советам и помогала мне в работе. Иногда с нами происходит что-то, чтобы прославилось имя Господа.

Мой отец много курил, и его здоровье начало пошатываться. Я просила его бросить, но он говорил, что это невозможно, что он много раз пытался. Но однажды, когда мне стало его особенно жалко, я стала настойчиво его убеждать. Я рассказала, что человек сам ничего не может, поэтому нужно просить Господа убрать зависимость. А самому не поддаваться на козни дьявола, который будет всеми силами удерживать в сетях, а говорить как Христос: «Отойди от меня, сатана». Отец с мамой были предпринимателями и занимались разъездной торговлей. Однажды отец приехал невообразимо радостный. Он сказал, что попросил Господа избавить его от курения, а всем, кто в этот день предлагал ему сигареты и звал покурить, говорил: «Отойди от меня, сатана». С тех пор, вот уже более 10 лет, он не курит.

Светлана Курносинко

Газета «Сокрытое Сокровище» № 12 (248) декабрь 2017 г.