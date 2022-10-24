Когда мы обращаемся с просьбой о помощи к нашему Небесному Отцу, то ожидаем, что ответ будет быстрым и положительным. Но зачастую «нет» — это лучший ответ для нас в данной ситуации.

Всё приходит вовремя для того, кто умеет ждать.

Лев Толстой, «Война и мир»

Помню, как я только переехала к мужу в Италию и очень хотела продолжить здесь заниматься своим любимым делом — преподавать английский или русский язык. В нашем городке университета нет, а ближайший находится в часе езды по извилистой дороге, петляющей по холмам и полям. И там как раз есть факультет иностранных языков, и даже проводится конкурс на вакантное место лектора по русскому языку! «Идеальный вариант! — думала я. — Спасибо, Господи, за эту возможность!»

Как же велико было моё разочарование, когда я узнала, что приём заявок на конкурс уже завершён, а следующий будет только через год! Я не понимала, почему Бог закрыл для меня эту дверь, ведь я так мечтала работать там. Кто переезжал в другую страну, тому знакомо это тоскливое чувство, когда ты ещё не нашёл своё место в новом обществе. Делать нечего — придётся ждать год.

На следующий год я заранее собрала все документы и подала заявку. Собеседование прошло отлично, и я радовалась, что на этот раз всё получилось. А потом я увидела результаты конкурса: я была на втором месте! Больше всех баллов получил другой претендент, у которого не было опыта работы в университете, но была закончена аспирантура. «Господи! Почему опять «нет»? — сокрушалась я. — Это же идеальное место для меня, и мне так нравится преподавать именно студентам университета».

Я уже не помню, подавала ли я документы на следующий год, потому что вскоре после конкурса я нашла работу в одной русско-итальянской компании, где познакомилась с прекрасными людьми и получила ценный опыт. Через какое-то время декан факультета предложил мне вновь участвовать в конкурсе, но у меня был хороший постоянный контракт, и после долгих размышлений я отказалась. «Почему так? — спрашивала я Бога. — Почему сейчас, а не тогда?»

Спустя четыре года компания, в которой я работала, прекратила свою деятельность в Италии, и я снова оказалась в поиске. На дворе был кризис, и компании закрывались одна за другой. Сотрудничество с Россией значительно сократилось из-за санкций. Казалось, что надежды найти что-то по профессии совсем нет. Я спрашивала у Бога, что Он мне посоветует делать в этой ситуации. Но в ответ было молчание, как мне тогда казалось.

Однажды я шла по улице и случайно увидела на столике кафе газету, открытую на странице с объявлениями. Мой взгляд сразу упал на вакансию частного факультета иностранных языков, о котором я никогда раньше не слышала. Они искали преподавателя русского языка. Я подала документы, и меня приняли. Здесь я преподаю русский язык и культуру уже 9 лет. Факультет находится гораздо ближе к нашему городу, дорога к нему простая и прямая. Когда я уставшая возвращаюсь домой после лекций, то меня переполняет чувство благодарности Богу, потому что путь в тот дальний университет несколько раз в неделю я бы просто физически не осилила. Вот почему Господь говорил мне «нет» и закрывал эту дверь. Бог знает нас лучше, чем мы сами себя знаем, и видит наперёд то, чего не видим мы.

Татьяна Павлова

Газета «Сокрытое Сокровище» октябрь 2022 г.