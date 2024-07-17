Господи, почему я застрял?

Читая историю Сергея, невольно вспоминаешь слова: «Нет худа без добра».

Зимой этого года я ехал на машине из Казани в Набережные Челны. У меня было прекрасное настроение, а дорога была относительно чистой и спокойной. Оставалось около 30 км до города, и вдруг метрах в двухстах передо мной стала тормозить фура. Я немедленно включил режим торможения, но ни АБС, ни прочие усилия как-то остановить автомобиль не дали результата. Моя машина уверенно летела, хоть и не на большой скорости, по очень скользкой трассе под задние колёса фуры. Я понял, что единственным вариантом не столкнуться с фурой было направить машину на ограждение. Оно было засыпано снегом под полтора метра высотой, и, когда до фуры оставалось около десяти метров, я свернул в сугроб, чтобы как-то затормозить.

К сожалению (или к счастью?), бампер восстановлению не подлежал. Закопался я глубоко, а фура передо мной как будто испарилась.

Подъехавшие вскоре сотрудники ДПС ничем помочь не смогли. Они вежливо извинились, сказав, что едут на ДТП со смертельным исходом, и пожелали скорее найти помощь. Достаточно долго и безуспешно я голосовал, держа трос в руках. Странно, что многие проезжали мимо и дорожное братство себя не проявляло.

Я обратился к Богу и попросил, чтобы Он прислал мне на помощь человека, с которым я мог бы поделиться Евангелием. Мимо меня промчалось много машин ДПС и «скорых». Вскоре подъехала Газель, и водитель без лишних разговоров принялся вызволять меня из плена. Звали его Денис. Постепенно моё авто стало подавать признаки жизни и постепенно вылезло на дорогу. Денис отказался от денег, но книгу «Великая борьба» о противостоянии между Богом и сатаной с удовольствием взял.

Машина оказалась в рабочем состоянии, и я, поблагодарив Творца, спокойно двинулся дальше. Почти через километр передо мной предстала страшная картина: несколько покорёженных фур и немало легковушек, разбитых и разбросанных по дороге. Вовсю уже трудились «скорые» и ДПС. К сожалению, потом сообщили в сводках, что не обошлось без жертв.

Трасса Казань-Челны является идеальной для движения и бесплатной. Машины едут в два ряда в одну сторону и в два ряда в противоположном направлении, причём отделены мощным ограждением. Как произошла такая катастрофа, понять сложно, но запись видеорегистратора одной из машин показала, как легковушку занесло и все, пытавшиеся уходить от столкновения, либо переворачивались, либо сталкивались.

Не застрянь я на ограждении, мог бы оказаться среди пострадавших: ведь всё произошло примерно в то время, когда я должен был там проезжать. Я верю, что, допустив случившееся со мной, Бог уберёг меня от худшего. Заодно появился повод заняться бампером: он и до этого приключения нуждался в ремонте. Знакомые жестянщики в Челнах с готовностью починили мою машину.

Как тут не вспомнить слова из Библии: «Любящим Бога, призванным по [Его] изволению, всё содействует ко благу» (Послание римлянам 8:28).

Сергей Лукашин