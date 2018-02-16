Знакомство, изменившее жизнь

Наверное, мало кто из людей, лишившихся всего, в том числе и жилья, могут надеяться на лучшую жизнь. Наш читатель был в недалёком прошлом именно таким человеком, но всё изменилось в его судьбе, когда однажды на улице к нему подошла женщина, просто так, чтобы узнать, как у него дела… и предложила лечение.

Я приехал в Москву из Молдавии, получил российское гражданство и работал охранником в магазине, но сорвался и начал сильно пить.

В Молдавии мы привыкали с детства пить вино, а не воду. Работу я потерял, стал бродягой и почти 6 лет жил в лесу с такими же бродягами, как я. Собирали вторметалл, пили водку. Лёгкие наркотики, сигареты, женщины — это то, что только и было нужно.

Однажды произошёл интересный случай. Я сидел на лавочке, попивал водку. Вдруг рядом присела женщина и спросила: «Как дела?» Я говорю: «Всё хорошо». Познакомились с ней. В конце беседы она предложила мне поехать в христианский Центр реабилитации для алкоголиков. В ответ я рассмеялся, но всё же сказал: «Ну, давай попробуем». Утром она собрала меня, переодела, дала деньги и посадила в транспорт. Так в 2015 году я приехал в реабилитационный центр «Вернись» в Павловский Посад к Вадиму Красникову.

Я хотел только перезимовать, а весной уехать. Веры в то, что Бог может мне помочь, не было. Сейчас я очень рад, что узнал Бога.

В какой-то момент пришло понимание, что Бог есть, что Он поможет. Я люблю много читать. Сначала я читал Библию, хоть и мало что понимал. Потом стал читать другую духовную литературу и постепенно понял, что без Бога я не смогу дальше жить. Я решил принять крещение и 18 июня 2016 года заключил завет с Богом.

Однако во время жизни в ребцентре были у меня и срывы. Сейчас я, конечно, понимаю, что это происки лукавого. Он делает всё, чтобы люди не принимали Бога. Во время срывов сотрудники Центра всегда помогали подняться, никогда не осуждали. Осуждения там вообще не было. Даже если я что-то не сделал, ко мне подходили и очень вежливо, тактично спрашивали: «Коля, что случилось? Ты ходишь замкнутый, кричишь постоянно, психуешь». Мы разбирали эти случаи, и всё становилось на свои места. Этим я научился дорожить. Думаешь: ну всё, никто не поможет, никому я не нужен! И когда они подходили, я был очень рад этому.

Я окончил курсы инструкторов здорового образа жизни. По профессии я повар, поэтому, когда попал в Центр, работал на кухне, старался делать всё прилежно, чтобы было вкусно. Затем я снова поехал в Иваново, закончил курсы поваров ещё раз, повысил квалификацию, поработал в Центре здоровья «Высоково» в качестве помощника повара.

Хочу сказать людям, которые сейчас чувствуют, что находятся на самом дне, и думают, что у них нет выхода, — выход всегда есть. Надо только не на себя надеяться, а верить в Бога, именно в Иисуса Христа. Он постоянно протягивает нам руку, а мы отворачиваемся от Него. Верьте в Бога, и Он всегда поможет! За это я благодарен Ему. Благодарен за то, что живу, за то, что Он помогает мне каждую минуту. Я вижу Его чудеса. Я рад этому.

Николай Пионтковский

Газета «Сокрытое Сокровище» № 02 (250) февраль 2018 г.