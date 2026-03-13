Когда придёт конец?

Предсказатели не скупятся на даты конца света. А что по этому поводу говорит Библия?

В последнее время мир столкнулся с целым рядом заболеваний, которых не знали наши предки. Прежде всего, речь идёт об иммунодефицитных состояниях, которые стали проблемой века. Одним из них является СПИД, заболевание, о котором полвека назад мало кто слышал. Сегодня в мире насчитывается более 40 млн ВИЧ-инфицированных людей. В России число инфицированных превышает 1,2 млн человек. От СПИДа на планете умерло более 40 млн человек.

Распространение СПИДа в немалой степени связано с либерализацией нравов и отказом от моральных норм, регулирующих отношения полов. Узаконивание однополой любви, промискуитет, т. е. беспорядочные половые связи, ставшие нормой в наши дни, значительно усугубляют ситуацию. Ввиду столь серьёзной угрозы, перед которой стоит сегодня человечество, следует ещё раз подчеркнуть важность поведения, основанного на послушании Божьим заповедям. Апостол Павел напоминает: «Брак у всех [да будет] честен и ложе непорочно; блудников же и прелюбодеев судит Бог» (Библия, Послание евреям 13:4).

«И, по причине умножения беззакония, во многих охладеет любовь» (Евангелие от Матфея 24:12). Это пророчество Христа как никакое другое характеризует наше время. Беззаконие умножилось до такой степени, что перестало восприниматься как беззаконие. Эпоха постмодерна окончательно разрушила понятие истины и нравственного абсолюта, породив релятивизм во всём, в том числе и в сфере моральных норм.

Состояние людей последнего времени очень точно описал апостол Павел: «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие. Ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержанны, жестоки, не любящие добра, предатели, наглы, напыщенны, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия…» (Библия, 2 послание Тимофею 3:1–5). Все перечисленные выше характеристики людей последнего времени вполне соответствуют упомянутому выше Христову определению.

Поражает то, с какой скоростью множится беззаконие в последнее время. В немалой степени его умножению способствует современная индустрия развлечений, пропагандирующая насилие, жестокость, обман, культ силы. Целое поколение детей и подростков воспитывается сегодня на компьютерных играх, главная задача которых — поразить мишень, т. е. убить. Любовь как возвышенное христианское чувство, как самоотдача и готовность пойти на жертву заменена физиологическим влечением и ни к чему не обязывающими мимолётными отношениями.

Перечисляя признаки конца, Христос, однако, отмечает и положительный момент, связанный с распространением Евангелия: «И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам; и тогда придёт конец» (Евангелие от Матфея 24:14).

Тираж знаменитой «Острожской Библии», напечатанной в 1581 году Иваном Фёдоровым, составлял около 1500 экземпляров. По тем временам это был огромный тираж. Количество же Библий, напечатанных только в XX веке, измеряется миллиардами. По состоянию на 2019 год Библия или её отдельные книги были переведены и опубликованы более чем на 3300 современных языках, в том числе весь текст Библии — на 698 языках, Новый Завет — на 1548 языках, отдельные книги Библии или их части — на 1138 языках. Библия является на сегодняшний день самой читаемой книгой в мире. С тиражами её переводов и пересказов не может сравниться ни один автор прошлого и настоящего.

В окружающем нас мире действительно происходят знаковые события, не обратить внимание на которые невозможно. Скептики далеко не правы, когда считают, что ничего особенного в нашей жизни не происходит. О таковых ещё апостол Пётр писал: «Прежде всего знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным своим похотям и говорящие: «где обетование пришествия Его? Ибо с тех пор, как стали умирать отцы, от начала творения, всё остаётсятак же»» (Библия, 2 послание Петра 3:3, 4). Остаётся ли? Да, всегда были войны, болезни, природные катастрофы, однако в последнее время они начинают приобретать мировой масштаб.

Многие исследователи признают, что глобальный кризис современной цивилизации носит планетарный, а не локальный характер, как это было в прошлом. Следовательно, гибель угрожает не какой-то части современной культуры, а человечеству в целом. Важно обратить внимание на такую деталь: раздел под названием «Глобальные проблемы современности» прочно занял место в учебниках для высшей школы по философии и концепциям современного естествознания.

Исполнение пророческих предсказаний, сделанных Иисусом Христом, значительно обострило интерес к вопросу о Втором пришествии, в частности к дате этого события. Сегодня даты конца света сыплются как из рога изобилия. На 2000 год было «назначено» больше всего концов света. Затем внимание многих оказалось прикованным к 2012 году, когда по календарю майя (в трактовке ряда исследователей) должен был наступить конец света. Эта дата вызвала много паникёрских настроений и эзотерических спекуляций. Особенно эта теория была популярна в течении Нью Эйдж (Новая Эра), где христианская идея Апокалипсиса переплелась с языческими представлениями и восточными религиозными культами.

Чтобы сориентироваться в том, что происходит, важно вновь вернуться к ответу Христа на вопрос Своих учеников: «Скажи нам, когда это будет?» Следует обратить внимание, что, перечисляя признаки приближения этого события, Христос постоянно уходит от указания на конкретные даты. «О дне же том и часе никто не знает, ни Ангелы небесные, а только Отец Мой один» (Евангелие от Матфея 24:36).

Повелевая Своим ученикам идти и свидетельствовать о Нём по всему миру, Христос ещё раз повторяет: «Не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в Своей власти» (Библия, книга Деяния Апостолов 1:7).

Итак, хотя сам факт Второго пришествия является непреложным, Библия со всей определённостью утверждает, что мы не знаем и потому не можем устанавливать точное время возвращения Христа на Землю.

То, что Бог сокрыл точное время Второго пришествия, не должно смущать ожидающих это событие. Следует помнить, что в центре внимания ответа Христа — духовное бодрствование и степень готовности Его последователей. Притчи, которые Он рассказывает в контексте предсказаний о конце мира, призваны ещё раз напомнить последователям Христа об их нравственном долге. В частности, Свою знаменитую притчу о десяти девах Иисус заключает словами: «Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который приидет Сын Человеческий» (Евангелие от Матфея 25:13). Духовное бодрствование предполагает активное использование вверенных каждому «талантов» (притча о талантах в Евангелии от Матфея 25:14–30) и служение милосердия и благотворительности (притча о Суде в Евангелии от Матфея 25:31–46).

Второе пришествие Христа — единственная надежда человечества, окончательно запутавшегося в неразрешимых проблемах. Это событие, являющееся кульминацией исторического процесса, призвано положить конец греховному безумию человеческого рода и в итоге вернуть землю к исконному состоянию рая.

Евгений Владимирович Зайцев,

доктор богословия

