Постный вариант «Гранатового браслета»

Сегодня — рецепт для любителей многослойного.
Ингредиенты:
- 1 крупная или 2 средние луковицы
- 1 стакан сухой фасоли
- 3 – 4 средние картофелины
- 2 – 3 средние свёклы
- колечко имбиря (1 – 2 см толщиной)
- зёрна граната для украшения (обычно хватает 1 граната)
- 1 ст. ложка оливкового масла
- 2 ст. ложки соевого соуса
- 1 стакан очищенных грецких орехов (промытых и подсушенных в духовке)
Для майонеза:
- 1 стакан (150 г) кешью
- 1 стакан (150 г) промытого и высушенного миндаля
- 1 стакан воды
- 2 ч. ложки без горки соли (или по вкусу)
- 2 крупных зубчика чеснока
- сок половины лимона
Приготовление:
Фасоль промыть и замочить на ночь, утром снова промыть и отварить в чистой воде до готовности. В процессе варки желательно поменять воду. Свёклу, картофель и морковь отварить до готовности, охладить, очистить, потереть на тёрке. Лук порезать кубиком и потушить с добавлением оливкового масла, затем добавить мелко потёртый имбирь, соевый соус и потушить 5 минут. Добавить отварную фасоль и тушить ещё минут 10. Помять фасоль толкушкой для пюре, чтобы целых фасолин не было. Грецкий орех растолочь в крупную крошку.
Для майонеза:
Кешью промыть и залить кипятком на полчаса. Воду слить. Миндаль промыть и высушить в духовке (когда будете сушить грецкий орех). Смешать в блендере все ингредиенты для майонеза до нужной (гладкой) консистенции.
Собираем салат. Нижний слой — картофель. Далее: майонез, пюре из тушёной с луком фасоли, майонез, морковь, майонез, грецкий орех, майонез, свёкла, майонез, гранат.
По мотивам рецепта Ольги Кручинской