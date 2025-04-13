Постный вариант «Гранатового браслета»

Сегодня — рецепт для любителей многослойного.

Ингредиенты:

1 крупная или 2 средние луковицы

1 стакан сухой фасоли

3 – 4 средние картофелины

2 – 3 средние свёклы

колечко имбиря (1 – 2 см толщиной)

зёрна граната для украшения (обычно хватает 1 граната)

1 ст. ложка оливкового масла

2 ст. ложки соевого соуса

1 стакан очищенных грецких орехов (промытых и подсушенных в духовке)

Для майонеза:

1 стакан (150 г) кешью

1 стакан (150 г) промытого и высушенного миндаля

1 стакан воды

2 ч. ложки без горки соли (или по вкусу)

2 крупных зубчика чеснока

сок половины лимона

Приготовление:

Фасоль промыть и замочить на ночь, утром снова промыть и отварить в чистой воде до готовности. В процессе варки желательно поменять воду. Свёклу, картофель и морковь отварить до готовности, охладить, очистить, потереть на тёрке. Лук порезать кубиком и потушить с добавлением оливкового масла, затем добавить мелко потёртый имбирь, соевый соус и потушить 5 минут. Добавить отварную фасоль и тушить ещё минут 10. Помять фасоль толкушкой для пюре, чтобы целых фасолин не было. Грецкий орех растолочь в крупную крошку.

Для майонеза:

Кешью промыть и залить кипятком на полчаса. Воду слить. Миндаль промыть и высушить в духовке (когда будете сушить грецкий орех). Смешать в блендере все ингредиенты для майонеза до нужной (гладкой) консистенции.

Собираем салат. Нижний слой — картофель. Далее: майонез, пюре из тушёной с луком фасоли, майонез, морковь, майонез, грецкий орех, майонез, свёкла, майонез, гранат.

По мотивам рецепта Ольги Кручинской