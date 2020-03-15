Гранола, или запечённые мюсли

Сегодня рецептом с читателями делится Станислав Денисенко — заботливый муж и отец двух дочурок. Он не на шутку озаботился здоровым питанием, освоил много интересных рецептов, которыми охотно делится со всеми желающими. Итак, рецепт гранолы.

Ингредиенты (на 2 противня):

8 стаканов овсяных хлопьев,

1 стакан отрубей,

½ стакана кокосовой стружки,

1 стакан орехов (крупно порезать),

1 пакетик ванильного сахара,

2 чайные ложки соли,

½ стакана растительного масла,

2 стакана фруктового сока, компота или варенья, разведённого 1:1 с водой,

½ стакана кураги (порезать кубиками),

½ стакана изюма.

Приготовление:

Перемешать все продукты (за исключением фруктового сока, кураги и изюма), дать постоять минут 10. Добавить сок, опять перемешать. Должна получиться комкообразная масса. Выложить её на противень и сушить до готовности на малом огне, время от времени помешивая. Гранола должна получиться хрустящей. В высушенную смесь добавить изюм и курагу. Можно ещё немного посушить, чтобы лишняя влага из сухофруктов ушла, и смесь оставалась сухой в процессе хранения. Хранить в закрытой банке до 3 – 4 недель. Гранолу можно есть как самостоятельное блюдо с соком или молоком, можно посыпать каши, йогурты. Её удобно брать с собой в поездки. И она прекрасно выручает, когда нет времени варить кашу.

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Газета «Сокрытое Сокровище» март 2020 г