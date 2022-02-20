Супчики для взрослых и детей

Как приятно в холодный день согреться сваренным с любовью супчиком! Попробуйте эти два рецепта. Надеемся, эти супы придутся вам по душе.

Любимый детский

Ингредиенты:

1,2 л воды

5 средних картофелин

1 большая луковица

1 большая морковь

горсть вермишели

1 ст. ложка оливкового масла

стакан замороженного зелёного горошка (с консервированным совсем другой вкус)

соль по вкусу

лавровый лист — по желанию

Приготовление

Поставить воду на огонь. Пока она закипает, очистить картофель, нарезать на брусочки. Морковь натереть на тёрке или нарезать, лук порезать мелким кубиком. Овощи поместить в сковороду, немного посолить и помять. Если сока выделилось мало, то добавить немного воды. Поставить сковороду на огонь. Когда овощи станут мягкими, добавить оливковое масло. Через пару минут огонь выключить. Картофель поместить в кипящую воду, через 10 минут добавить горошек и (по желанию) пару лавровых листьев. Когда вода снова закипит, добавить морковь с луком. Через 3 минуты всыпать вермишель, а ещё через 3 – 5 минут выключить огонь. Дать супу настояться минут 10. Этот суп лучше не оставлять на следующий день, потому что вермишель разбухает, и масса становится густой.

Минестроне

Ингредиенты:

800 мл воды (можно использовать овощной бульон)

1 морковь

1 крупная картофелина

кольраби, тыква, кабачок, сладкий перец — по выбору

100 г стручковой фасоли (или брокколи)

60 г вермишели

0,5 стакана отваренного нута или фасоли

2 помидора

пара веточек зелени (петрушка, укроп или базилик)

оливковое масло

соль

Приготовление

Морковь и кольраби/тыкву/кабачок/сладкий перец, нарезанные мелким кубиком, поместить в кастрюлю с толстым дном, потушить в собственном соку до мягкости, добавить ложку оливкового масла, через пару минут влить горячий овощной бульон (или воду). Когда содержимое кастрюли закипит, добавить картофель, порезанный мелким кубиком, а через 5 минут — стручковую фасоль (или соцветия брокколи) и варить около 5 минут на слабом огне.

Затем добавить вермишель и нут/фасоль, а также помидоры, нарезанные дольками (если используете черри, то их можно резать пополам). Посолить минестроне по вкусу.

Спустя 3 минуты снять кастрюлю с огня, добавить мелко нарезанную зелень, накрыть крышкой и дать постоять ещё 2 – 3 минуты.

Совет: чтобы слегка загустить суп, следует отдельно пробить блендером половину нута или фасоли с парой ложек бульона и добавить в суп вместе с остальной частью бобовых.

Приятного аппетита!

Оксана Соловьёва

Газета «Сокрытое Сокровище» февраль 2022 г.