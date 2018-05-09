Гроза в поле

Я прожила довольно долгую жизнь. При воспоминаниях о прошлом как-то по особенному высветились события моего далёкого трагического детства, опалённого войной.

Мне было 6 лет, когда началась Великая Отечественная война. Незадолго до её начала, моего отца (ветврача) перевели работать из Курской области на Украину, в Сумскую область. Когда к тому месту, где мы жили, стали стремительно приближаться немецкие войска, наша семья не успела эвакуироваться, т. к. переправа через реку была разрушена. Отец и лошади оказались в партизанском отряде, который к тому времени был сформирован, а мама с тремя детьми (13, 6 лет и 2 года) вернулись назад.

Начались тяжёлые испытания. Мою детскую душу потрясли сражённый пулей молодой солдат, взрывы бомб, а потом вид повешенных на базарной площади партизан. Вскоре были расстреляны и их семьи. Нашу семью не успели расстрелять лишь потому, что не сразу узнали, что отец находится в партизанском отряде. Затем было много других трагических событий: вопли и плач угоняемых в Германию девушек и их матерей, мародёрство и бесчинство румынских и мадьярских частей, голод, эпидемия и многое другое, что невозможно перечислить. Но моя мама была глубоко верующим человеком. Она всегда повторяла, что нам помогает Господь. Я в это верила, и до сих пор в том убеждена.

Наконец-то закончились два года фашистской оккупации. Люди, обретшие свободу, пытались выразить свою радость в песнях. Со всех сторон раздавались прекрасные, мелодичные мелодии украинских песен. Но среди всеобщей радости раздавались и вопли от горя, когда приходили похоронки, известия о погибших. Погиб и наш отец в партизанском отряде. К нам прислали другого ветврача. У него была дочь 16 – 17 лет. Звали её Галя. Однажды она попросила у моей мамы разрешения, чтобы я сопровождала её в соседнюю деревню навестить родственников.

Мы отправились в путь. Дорога лежала через скошенное поле. Погода была прекрасная, светило яркое солнце. Высоко в небе раздавались чудесные трели жаворонков. Мы пели, прыгали, радовались жизни. И в это время неожиданно налетел шквалистый ветер и сильный ливень с грозой буквально обрушился на нас.

Галя увидела вдали стог сена и крикнула: «Бежим к нему!» Мы изо всех сил помчались к стогу. Когда мы бежали, обрушился раскат грома такой силы, что мы, оглушённые, без чувств упали на землю. Не знаю, сколько прошло времени, но когда я очнулась, дождя уже не было, всё также ярко светило солнце. А я не могла пошевелить руками и ногами. Я подумала: «Наверное, меня убило, я очнулась, и скоро умру». В это время я услышала слабый Галин голос: «Людочка, ты жива?» Галя поднялась и с трудом подняла меня. Обе бледные, стоя на дрожащих ногах, мы растерянно смотрели друг на друга. А когда повернулись назад, Галя закричала: «Ой, Бог нас спас!» Оставалось совсем немного добежать нам до того стога, который в это время горел. Господь оглушил нас громом, прервал наш стремительный бег к гибели.

Потрясённые, в благоговейном молчании, мы медленно возвращались домой. А где-то высоко в поднебесье всё так же радостно пели жаворонки, прославляя Своего Творца и нашего Господа и Спасителя.

Людмила Резникова, г. Воронеж

Газета «Сокрытое Сокровище» № 05 (253) май 2018 г.