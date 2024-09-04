Молитва перед полётом

Молитесь ли вы, отправляясь в путь?

Это был 1969 год. Я училась на втором курсе института. Успешно сдав экзаменационную сессию, я возвращалась домой на летние каникулы. Мне нужно было пролететь на самолёте (чуть больше часа) через горы Саяны из г. Красноярска в г. Кызыл, где тогда жила моя семья.

Был прекрасный солнечный день — отличная погода для полётов. Посадка на самолёт прошла вовремя. Это был АН-24 с 30 местами, двумя пилотами и стюардессой. Моё место оказалось у окна с правой стороны по борту самолета; оттуда хорошо было видно правое крыло самолёта и шасси.

Прежде чем самолёт взлетел, я тихонько помолилась про себя, как меня научила моя бабушка. Она всегда мне говорила такие слова: «Когда ты куда-нибудь едешь и садишься в самолёт, поезд или автобус, всегда молись и проси охраны и защиты у Господа. А Господь тебя не оставит и всегда будет тебя охранять». Я это хорошо запомнила и всегда молилась краткой молитвой: «Господи, спаси и сохрани меня. Помоги мне добраться до места. За всё Тебе слава и благодарность. Аминь». Такой же молитвой я помолилась и перед тем полётом.

Когда самолёт оторвался от взлётной полосы, я увидела через окно, что правое шасси полностью не заходит под крыло. Пилот много раз пытался отправить шасси на место, но что-то пошло не так, и шасси застряло в каком-то полусогнутом состоянии. Я всё это прекрасно видела, но как-то особо не волновалась. После ряда безуспешных попыток поставить шасси на место мы стали делать круги над городом Красноярском. Стюардесса зашла в кабину пилотов, и через некоторое время нам объявили, что самолёт вынужден совершить посадку в Красноярске. Стюардесса сказала, чтобы мы все были пристёгнуты ремнями и при посадке наклонили головы на колени.

Самолёт ещё какое-то время покружил над городом (видимо, чтобы израсходовать топливо) и пошёл на посадку. Когда он на полной скорости коснулся взлётно-посадочной полосы, я увидела, что отвалилась резина, а затем — и само железное шасси, на котором она держалась. Самолёт тут же перекосило на правую сторону, и, вместо шасси, мы ехали на железном треугольном креплении от него. Был страшный скрежет железа о бетон взлётно-посадочной полосы. Я до сих пор это помню.

Самолёт при посадке имеет огромную скорость, и сразу его остановить просто невозможно. Движение продолжалось какое-то время, и я вскоре заметила, как задымилось правое крыло самолёта, а потом из-за дыма я уже ничего не видела. В салоне стояла гнетущая тишина. Я сидела, вцепившись руками в кресло, но в душе я не испытывала страха или волнения, не осознавала всей серьёзности происходящего.

Наконец, проехав в перекошенном состоянии ещё немного вперёд, самолёт развернулся вправо, а крыло его зарылось в землю. Вокруг был чёрный дым. Сразу после остановки из кабины выбежали оба пилота, открыли дверь самолёта и кричали нам: «Скорее, скорее покиньте самолёт»! Я тогда не поняла, почему мы срочно должны покинуть самолёт, ведь мы уже остановились. Я даже заикнулась про свой багаж, но меня тут же стали выталкивать наружу, сказав, что потом разберутся с багажом.

Находясь в самолёте, я не осознавала той опасности, в которой мы оказались, не понимала, что самолёт мог взорваться, тем более, что я сама видела, как задымилось крыло. Страх я испытала только тогда, когда была уже на безопасном расстоянии. Первое, что я увидела, — это пожарные машины, которые окружили самолёт со всех сторон и тушили его. Затем я увидела десятки машин «скорой помощи», стоявших поблизости. И мне стало страшно.

Врачи выяснили, что медицинская помощь никому не понадобилась, и вскоре уехали. Самолёт потушили, от него только валил пар. После этого пилоты снова зашли внутрь и начали подавать нам вещи. После раздачи багажа огромная машина-тягач увезла самолёт куда-то в закрытое помещение. А нас, пассажиров, вместе со стюардессой отвезли на край взлётного поля и сказали, что, когда освободится какой-нибудь борт, нас отправят по назначению. Нам не разрешили пойти в здание аэропорта, чтобы не создавать панику среди других пассажиров.

Часа через четыре за нами приехал автобус и отвёз на другой самолёт. Этот полёт прошёл без приключений. К вечеру я была дома. Моя мама полдня меня ожидала в аэропорту. Встречающим наш самолёт сообщили, что наш рейс задерживается по техническим причинам. Когда я поведала маме об истинной причине опоздания, она была в шоке: ведь всё могло закончиться трагедией.

В то время я ещё очень мало знала о Господе, о Его любви и помощи в нужный момент. Но я была уверена в одном: моя краткая молитва перед полётом сыграла важную роль в нашем спасении. Я до сих пор испытываю чувство благодарности нашему Господу и не перестаю говорить детям и родственникам: «Всегда молитесь и просите Божьей помощи и охраны, куда бы вы ни ехали и что бы вы ни делали. Бог слышит наши молитвы и отвечает на них, потому что Он наш любящий Отец».

Ольга Байбурина,

г. Отрадное, Ленинградская обл.