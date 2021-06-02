Халва подсолнечная от профессионала

Меня зовут Вероника, и я делаю масла, ореховые пасты и халву на заказ. Сегодня я поделюсь с вами рецептом домашней халвы.

Домашняя халва выгодно отличается от магазинной составом, свежестью и пользой. Она может храниться минимум 6 месяцев в герметичной таре (но обычно она так долго не залёживается).

Мы делаем халву с патокой. Патока не снижает так иммунитет, как, например, сахар, и даёт жевательную консистенцию халве. Патоку можно заменить на мёд, на сироп топинамбура, агавы или на финиковый сироп (возможно, нужно будет незначительно уменьшить или увеличить количество).

По желанию можно добавить разных семян, орехов и сухофруктов. Сухофрукты желательно вымыть и хорошенько просушить, чтобы халва дольше хранилась.

Для приготовления 500 г подсолнечной халвы нам понадобится:

330 г жареных (подсушенных) очищенных семян подсолнечника,

170 г патоки,

маленькая щепотка соли,

орехи и сухофрукты — по желанию.

Семечки измельчаем в кофемолке или в мясорубке с решёткой с маленькими дырочками. Добавляем соль. Если вы будете добавлять в халву орехи и порезанные сухофрукты, то сделайте это сейчас. Перемешиваем. Добавляем патоку (или мёд) и ещё раз перемешиваем до однородной консистенции.

Если масса недостаточно однородная, можно добавить ещё немного подсластителя и снова перемешать. Далее утрамбовываем в заранее подготовленные контейнеры (можно выстелить их пищевой плёнкой). Готово!

При хранении в холодильнике халва с патокой более твёрдая. Халва, хранящаяся при комнатной температуре, мягче.

Важно хранить халву в герметичной упаковке, иначе она может просто стать сухой и твёрдой.

При изготовлении халвы из других семян или орехов может понадобиться больше подсластителя.

Также вы можете заказать домашнюю халву у меня, и я с радостью её для вас сделаю! Отправляю по всей России.

Вероника Вавилова

+79040523884

Газета «Сокрытое Сокровище» июнь 2021 г.