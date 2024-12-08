Вкусняшки без спешки

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Впереди неделя каникул. Найдите время для кулинарных экспериментов. Предлагаем пару идей.

Тарталетки ореховые

Ингредиенты:

  • 0,5 стакана фундука
  • 0,5 стакана миндального ореха
  • 2 ст. л. муки грубого помола
  • 3 ст. л. мёда
  • 1 ст. л. оливкового масла
  • 1 яблоко
  • 2 ст. л. лимонного сока
  • 1 ч. л. сахара с натуральной ванилью
  • кориандр на кончике ножа
  • ягоды для украшения

Приготовление:

  1. С помощью кофемолки или блендера превратить орехи в муку или в очень мелкую крошку.
  2. В ёмкость поместить муку, масло, 2 ст. л. мёда и мучную смесь из орехов.
  3. Замесить тесто. Выложить его в формочки для тарталеток, плотно прижимая к стенкам.
  4. Яблоко очистить от кожуры, удалить серединку и порезать полукольцами. Заполнить тарталетки.
  5. Лимонный сок, 1 ст. л. мёда, ваниль и кориандр вместе смешивать, пока не растворится мёд. Разделить на две части.
  6. Одной частью полить яблоки и запечь в духовке 15 минут при температуре 180°C.
  7. Перед подачей полить тарталетки оставшимся соусом и украсить ягодами.

Наталия Лозовская 
«В лучах радости»

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