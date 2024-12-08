Вкусняшки без спешки

Впереди неделя каникул. Найдите время для кулинарных экспериментов. Предлагаем пару идей.
Тарталетки ореховые
Ингредиенты:
- 0,5 стакана фундука
- 0,5 стакана миндального ореха
- 2 ст. л. муки грубого помола
- 3 ст. л. мёда
- 1 ст. л. оливкового масла
- 1 яблоко
- 2 ст. л. лимонного сока
- 1 ч. л. сахара с натуральной ванилью
- кориандр на кончике ножа
- ягоды для украшения
Приготовление:
- С помощью кофемолки или блендера превратить орехи в муку или в очень мелкую крошку.
- В ёмкость поместить муку, масло, 2 ст. л. мёда и мучную смесь из орехов.
- Замесить тесто. Выложить его в формочки для тарталеток, плотно прижимая к стенкам.
- Яблоко очистить от кожуры, удалить серединку и порезать полукольцами. Заполнить тарталетки.
- Лимонный сок, 1 ст. л. мёда, ваниль и кориандр вместе смешивать, пока не растворится мёд. Разделить на две части.
- Одной частью полить яблоки и запечь в духовке 15 минут при температуре 180°C.
- Перед подачей полить тарталетки оставшимся соусом и украсить ягодами.
Наталия Лозовская
«В лучах радости»