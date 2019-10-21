Хэллоуин — детская забава?

Зубы вампиров, шляпы ведьм, маски привидений — накануне Хэллоуина всё расходится на ура. Так ли невинен прокравшийся к нам праздник, о существовании которого ещё совсем недавно в нашей стране мало кто знал?

История, название и символы праздника Хэллоуин, отмечаемый в ночь с 31 октября на 1 ноября, зародился среди кельтских народов ещё до нашей эры. Тогда он назывался Самайном в честь злого божества и «господина смерти и злых духов». После вторжения римлян кельтам пришлось принять христианскую веру. Однако народ передавал рассказы о Самайне своим потомкам.

Когда в IX веке в попытке искоренить языческие традиции папа Григорий III перенёс праздник «День всех святых» с мая на 1 ноября, он добился обратного: древние практики возродились. Предпраздничная ночь на староанглийском языке называлась All Hallows Even (Вечер всех святых), или сокращённо — Halloween. Так и появилось современное название праздника.

Друиды носили с собой большую репу, из которой удаляли мякоть, а на поверхности вырезали лицо, символизирующее демонический дух. Внутри репы горела свеча. Когда практика празднования Хэллоуина пришла в Америку, репу заменила тыква.

Пощекотать нервы?

Любят ли дети всякую чертовщину? Просто обожают! Вызывают всяких духов, замирают в ожидании страшилок, а потом… боятся темноты, страдают от ночных кошмаров. Вспомните себя. Всё таинственное и потустороннее завораживает. Но нужен ли детям такой адреналин? Нужны ли им фобии и психозы? Нужен ли «невинный» Хэллоуин?

Потусторонний мир существует!

Библия говорит, что есть Бог и дьявол, есть ангелы и бесовские духи. Есть возможность установить контакт с тем и другим «лагерем». Бог и сатана — это противоборствующие силы. Невозможно служить и одному, и другому. Атрибуты Хэллоуина — это атрибуты тёмных сил. Но почему бы, оставаясь в душе христианином, просто не побаловаться? Хотя бы один денёк?

А что бы вы подумали о человеке, который во время войны водрузил на свой дом флаг вражеского государства «просто так», на самом деле не желая быть на стороне врага?

Детей учат, что ведьм и злых духов не существует и что одеваться в костюмы привидений или домовых — это весело. Современное отрицание существования сатаны и дьявольских сил противоречит Писанию. От книги Бытие до книги Откровение Библия подтверждает существование сатаны и злых духов.

В Ветхом Завете Бог предупреждал Израиль: «Не должен находиться у тебя… прорицатель, гадатель, ворожея, чародей, обаятель, вызывающий духов, волшебник и вопрошающий мёртвых; ибо мерзок пред Господом всякий, делающий это» (Библия, книга Второзаконие 18:10–12).

Не нагнетайте: это ж просто игра!

Сатанинские обряды и атрибуты в игровой форме приходят в учебные заведения. Мы покупаем кукол-монстров в гробах, смотрим мультики и фильмы о колдунах и вампирах… Зачем нам и нашим детям нужен весь этот мусор? Гадания, колдовство, ворожба — всё это неприемлемо для христианской культуры! В Библии апостол Павел говорит христианам: «Язычники, принося жертвы, приносят их бесам, а не Богу. Но я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами» (1 Послание коринфянам 10:20).

Не заигрывайте со злом!

Заберите детей с территории врага

Зная, что приближается дьявольская свистопляска, приготовьтесь объяснить своим чадам, что это за праздник. Подумайте, что вы будете делать 31 октября, где вы будете находиться. Пусть в основании вашего решения будут Бог и Библия, а не заманчивая предпраздничная суматоха.

Подготовил Егор Стасов

Газета «Сокрытое Сокровище» октябрь 2019 г.