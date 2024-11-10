Хлеб — всему голова

Вы ещё не завели собственную закваску для выпечки хлеба? Тогда приготовьте дрожжевой хлеб: он всё равно получится гораздо полезнее магазинного.

Хлеб тыквенный

Для опары:

50 г дрожжей,

½ стакана тёплой воды,

1 ст. л. муки,

1 ч. л. сахара.

Для теста:

3 стакана натёртой на мелкой тёрке тыквы,

1 ст. л. сахара,

3 стакана муки высшего или 1 сорта,

½ стакана отрубей,

4 ст. л. изюма (промыть),

2 ст. л. растительного масла,

½ ч. л. соли,

½ стакана тёплой воды,

2 ст. л. орехов, семян тыквы или подсолнечника.

К тёртой тыкве добавить сахар, дать постоять 30 минут в дуршлаге, чтобы ушёл сок. Замесить опару и дать подойти 30 минут в тёплом месте. Соединить опару с остальными ингредиентами. Хорошо вымесить. Возможно, для этого понадобится больше муки. Поставить в тёплое место на 2 часа и дать подойти. Сформировать хлеб в виде батона и дать подойти ещё 30 минут. Выпекать при температуре 200°С в течение 40 минут.

По сборнику «Новые рецепты из Нашего Дома»