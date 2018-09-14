Если хочешь быть здоров – закаляйся!

Закаливание — это общедоступные процедуры, действие которых направлено на повышение устойчивости организма к переохлаждению или перегреванию.

Закаливание повышает выносливость организма, укрепляет нервную систему, повышает иммунитет и сопротивляемость болезням. Закаливание считают одним из лучших способов сохранить здоровье.

Закаливание организма можно разделить на несколько видов в зависимости от проводимых процедур.

Аэротерапия

Закаливание воздухом является самым простым и доступным методом закаливания. Необходимо больше времени проводить на свежем воздухе вне зависимости от погоды и времени года. Нужно стараться больше времени гулять в парках, лесу, возле водоёмов, так как летом воздух в таких местах насыщен полезными веществами, которые выделяются растениями. Зимой тоже очень важны прогулки в лесах и парках, так как зимний воздух практически не содержит микробов, более насыщен кислородом и оказывает целебное действие на весь организм.

Свежий воздух закаляет организм путём охлаждения кожных рецепторов и нервных окончаний слизистых оболочек и тем самым совершенствует терморегуляцию организма. Закаливание воздухом полезно для психоэмоционального состояния человека, повышения иммунитета, насыщения организма кислородом, способствует нормализации работы большинства органов и систем организма.

Гелиотерапия

Закаливание солнцем повышает устойчивость нервной системы, ускоряет обменные процессы организма, повышает сопротивляемость организма болезням, улучшает кровообращение, работу мышечной системы, оказывает тонизирующее воздействие почти на все функции организма.

Закаливание солнцем может не только принести пользу, но и оказать очень большой вред, поэтому к этому виду закаливания нужно относиться очень ответственно и соблюдать все правила закаливания солнцем. Ни в коем случае нельзя допускать ожогов, перегрева и тепловых ударов. Неправильное закаливание солнцем может привести к тяжёлым заболеваниям. Закаливание солнцем должно происходить постепенно и учитывать возраст, состояние здоровья человека, климатические условия и другие факторы.

Хождение босиком

Этот вид закаливания полезен и детям, и взрослым. На стопах человека находится большое количество рецепторов, которые при хождении босиком стимулируются, тонизируют нервную систему и сосуды, а через них и помогают нормализовать работу многих органов и систем организма. Хождение босиком повышает сопротивляемость организма к простудным заболеваниям, повышает иммунитет. Этот вид закаливания является хорошей профилактикой очень многих заболеваний.

Закаливание водой

При водном закаливании циркуляция крови в организме происходит интенсивней, принося органам и системам организма дополнительный кислород и питательные вещества. Закаливание водой можно разделить на несколько видов.

Обтирание является самой нежной и щадящей из всех закаливающих процедур водой. Обтирание можно применять с самого раннего детского возраста. Его можно проводить губкой, рукой или полотенцем, смоченными в воде. Сначала обтирают верхнюю часть тела, затем растирают её сухим полотенцем, а потом обтирают нижнюю часть тела и тоже растирают сухим полотенцем.

Обливание — более эффективная по оказывающему влиянию процедура, чем обтирание. Обливание может быть общим, то есть всего тела, и местным — обливание ног. После процедуры обливания необходимо растереть тело сухим полотенцем.

Душ. Закаливание душем — ещё более эффективная процедура закаливания, чем обтирание и обливание. Вариантов закаливания душем два: это прохладный (холодный) душ и контрастный душ.

Лечебное купание и моржевание. Этот вид закаливания водой с каждым годом становится всё более популярным. Лечебное купание и моржевание прекрасно влияет на все органы и системы организма человека — улучшается работа сердца, лёгких, совершенствуется система терморегуляции. Этот вид закаливания предполагает строжайшее соблюдение всех правил для данного вида. Начинать моржевание необходимо после консультации с врачом.

Подготовила Анастасия Пачина

По материалам сайта www.chudesalegko.ru

Газета «Сокрытое Сокровище» № 09 (257) сентябрь 2018 г.