Хочешь ли быть овцой?

Слово «овца» порой используется как оскорбление, чтобы показать, что человек, называемый этим словом, слаб или глуп, что он готов тупо следовать за кем-то или чем-то.

Иисус, сравнивая людей с овцами, а Себя — с пастухом, вовсе не желал никого оскорбить или обидеть: «Я есмь пастырь добрый: пастырь добрый полагает жизнь свою за овец»; «Я есмь пастырь добрый, и знаю Моих, и Мои знают Меня. Как Отец знает Меня, [так] и Я знаю Отца, и жизнь Мою полагаю за овец» (Евангелие от Иоанна 10:11, 14, 15).

Знакомые образы

Иисус часто использовал те сравнения и образы, которые были хорошо знакомы людям. Рисуя картину пастушеской жизни, Он изображает Свою связь с теми, кто верует в Него. Для Его слушателей не было более знакомой картины, и Он навеки сделал её символом Своего служения. После этого наставления ученики Его всякий раз, взглянув на пастухов, пасущих свои стада, не могли не вспомнить слов Спасителя. Они видели Христа в каждом добром пастыре, а самих себя — в беспомощных и зависимых овцах.

Этот же образ использовал и пророк Исаия: «Вот Бог ваш!.. Как пастырь Он будет пасти стадо Своё; агнцев будет брать на руки, и носить на груди Своей» (Библия, книга пророка Исаии 40:9, 11). И Давид пел: «Господь — Пастырь мой; я ни в чём не буду нуждаться» (Библия, книга Псалтирь 22:1). Через пророка Иезекииля Бог тоже сравнивал людей с овечками: «Потерявшуюся отыщу, и угнанную возвращу, и пораненную перевяжу, и больную укреплю…» (Библия, книга пророка Иезекииля 34:16).

Священники и начальники, книжники и фарисеи зачастую были лжепастырями. В Библии они описаны так: «Слабых не укрепляли, и больной овцы не врачевали, и пораненной не перевязывали, и угнанной не возвращали, и потерянной не искали, а правили ими с насилием и жестокостью» (книга пророка Иезекииля 34:4).

Иисус — единственный истинный путь

Иисус же называл Себя добрым пастырем. И не только пастырем, но и дверью, которой овцы входят в загон: «Истинно, истинно говорю вам, что Я — дверь овцам» (Евангелие от Иоанна 10:7).

На протяжении всей человеческой истории философы и учители предлагали людям свои «двери», свои способы утоления духовной жажды. Вспомним хотя бы вавилонскую башню (Вавилон — «врата бога»). Тогда люди не поверили Господу, обещавшему, что земля больше не будет уничтожена водами потопа, и стали искать своё решение проблемы. В то время как Бог повелел расселяться и наполнять землю, люди решили построить мегаполис, который объединил бы их, удержал на месте. Бог предлагал один путь, люди выбрали другой. Так Вавилон стал символом отступления и многочисленных ложных учений, якобы ведущих к Богу. Сегодня многие считают, что к Богу много путей. А Иисус говорит, что путь один и дверь одна. Это Он.

У каждого языческого народа были свои великие учители и религиозные системы, предлагающие другие средства спасения, нежели те, на которые указывал Христос. Они представляли характер Бога в ложном свете и заставляли страшиться Его. Миллионы оказались опутаны цепями ложных религий или безразличны ко всему. Они трудятся, подобно рабочему скоту, лишённые надежды и радости в этом мире, не знающие ничего, кроме страха за завтрашний день. Только благая весть о милости Божьей может возвысить душу.

Христос — это и дверь, и пастырь. «Овцы слушаются голоса его, и он зовёт своих овец по имени и выводит их. И когда выведет своих овец, идёт перед ними; а овцы за ним идут, потому что знают голос его» (Евангелие от Иоанна 10:3, 4).

Пастырь знает своих овец

Из всех животных овцы — одни из самых пугливых и беспомощных. На Востоке пастырь заботился о своём стаде неустанно и непрерывно. Разбойники из кочевых племён или хищные звери подстерегали в засаде, выжидая момента, чтобы напасть на овец. И пастух исполнял свои обязанности, зная, что опасность угрожает и его жизни.

Когда пастух ведёт отару по каменистым холмам, через леса и дикие ущелья к тучным пастбищам на берегу реки, когда пастух охраняет своих овец ночью в горах, оберегает их от врагов, с нежностью заботится о слабых и больных, — жизнь его сливается с их жизнью. Пастух всем сердцем привязан к своему стаду. И как бы ни было оно велико, пастух знает каждую овцу, у каждой есть имя, и по зову пастуха она откликается на него.

Точно так же, как пастух знает своих овец, так и Божественный Пастырь знает Своё стадо, которое рассеяно по всему миру. «Вы — овцы Мои, овцы паствы Моей; вы — человеки, [а] Я — Бог ваш, говорит Господь Бог» (Библия, книга пророка Иезекииля 34:31). Иисус говорит: «Назвал тебя по имени твоему», «Я начертал тебя на дланях [Моих]» (Библия, книга пророка Исаии 43:1; 49:16).

Иисус знает каждого из нас и сочувственно относится к нашим слабостям. Он знает каждого из нас по имени. Он знает дом, в котором мы живём, имя каждого его обитателя.

Иисус так хорошо знает каждую душу, как будто только ради неё одной принял смерть. Страдание каждой души трогает Его сердце, крик о помощи достигает Его слуха. Он пришёл, чтобы привлечь всех людей к Себе. Он говорит им: «Следуйте за Мной», и Его Дух влияет на их сердца, побуждая прийти к Нему. Многие отказываются прийти. Иисус знает и таких. Но Он также знает и тех, которые с радостью слышат Его зов и готовы откликнуться на Его пастырскую заботу. Он говорит: «Овцы Мои слушаются голоса Моего, и Я знаю их, и они идут за Мною» (Евангелие от Иоанна 10:27). Он заботится о каждом человеке так, словно кроме этого человека нет никого на земле.

Бог не принуждает

В странах Востока пастух не гонит своих овец. Он полагается не на силу или страх — идя впереди, он зовёт своих овец. Они знают его голос и повинуются ему. Спаситель обращается с нами так же, как пастырь со своими овцами. Он никого не принуждает идти за Собой. «Узами человеческими влёк Я их, узами любви», — говорит Он (Библия, книга пророка Осии 11:4).

Не страх перед наказанием и не надежда на вечную награду побуждает учеников Христа следовать за Ним. Они созерцают несравненную любовь Спасителя, явленную во время Его странствования на земле, от яслей в Вифлееме до Голгофского креста, и взор Иисуса привлекает, смягчает и покоряет душу. Любовь пробуждается в сердцах тех, кто взирает на Него. Они слышат Его голос и следуют за Ним.

Он знает наш путь

Как пастух идёт впереди своего стада, первым встречая опасности на пути, так и Иисус идёт вместе со Своим народом. Путь на Небо освящён следами ног Спасителя. Этот путь может быть крутым и каменистым, но Иисус уже преодолел его. Он проторил для нас тропинку в колючем тернии, делая путь для нас более лёгким. Всякое наше бремя Он несёт вместе с нами.

Хотя ныне Иисус вознёсся к Богу и восседает на троне Вселенной, Он остался таким же сострадательным к нам. И сегодня это нежное и полное сочувствия сердце открыто для всякого человеческого горя. И сегодня пронзённая рука простёрта, чтобы ещё обильнее благословлять Его народ по всему миру: «И не погибнут вовек; и никто не похитит их из руки Моей» (Евангелие от Иоанна 10:28). Спаситель перенёс бы муки на Голгофе и ради одного человека, чтобы спасти его для Своего царства. Он никогда не оставит того, за кого Он умер. До тех пор, пока идущие за Ним сами не оставят Его, Он будет оберегать их.

Мы не одиноки

Во всех наших испытаниях мы имеем неизменного помощника. Хотя сейчас Он и скрыт от взора смертных, но вера поможет услышать Его голос, говорящий: «Не бойся, Я с тобою. Я перенёс ваши горести, испытал всю вашу борьбу, встретился с вашими искушениями. Я вижу ваши слёзы, Я также плакал. Мне ведомы печали, которые слишком глубоки, чтобы человек мог их понять. Не думайте, что вы одиноки и оставлены. Хотя ваша боль не трогает ни одно сердце на земле, но вы взирайте на Меня и живите». «Горы сдвинутся, и холмы поколеблются, — а милость Моя не отступит от тебя, … говорит милующий тебя Господь» (Библия, книга пророка Исаии 54:10).

Желаешь ли ты быть овечкой в Божьем стаде?

По книге Эллен Уайт «Желание веков»