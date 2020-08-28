Хочу! Можно или нельзя?

Наш мир полон рекламных слоганов и роликов. Они повсюду. Многие из них построены по принципу: «Бери от жизни всё, что хочется, прямо сейчас и как можно больше. Рассчитаешься потом (правда, не забудь про проценты)».

Порой мы размышляем так: «Мой сосед купил дорогую комфортабельную машину, а я чем хуже?» «Какие красивые дорогие наряды носит моя подруга, я тоже хочу!»

Где найти золотую середину между «можно» и «нельзя»? Давайте попробуем разобраться с этим вопросом с помощью хотя и древней, но очень мудрой и актуальной и для наших дней книги Библии. В современном переводе под редакцией М. П. Кулакова последняя из Десяти заповедей, данных Богом людям, звучит так: «Не желай завладеть тем, что принадлежит ближнему твоему: не обольщайся мыслью взять себе его жену или присвоить раба его, рабыню, быка или осла. Никто и ничто из всего, что есть у ближнего твоего, пусть не прельщает тебя» (Библия, книга Исход 20:17). Это слова Закона Божьего, в котором выражена воля Господа, а его принципы являются принципами неба. Десятая заповедь поражает корень всех грехов и злых дел. Её нарушение, как правило, становится мотивом для воровства, прелюбодеяния и даже убийства.

Что значат слова «желать», «желание?» В словаре об этом сказано так: «Внутреннее стремление к осуществлению чего-нибудь, обладанию чем-нибудь». Желать чего-либо — это естественное состояние для человека. Например, желать ездить на машине, а не ходить пешком. Желать получать хорошую зарплату, красиво одеваться и т. п. Желание обладать тем же, чем обладает наш сосед, порождает зависть — чувство досады, вызванное благополучием, успехом другого.

На чём основывается зависть? Где её истоки? История великой борьбы между добром и злом началась с зависти. Люцифер, «сын зари», известный нам теперь как дьявол, или сатана, был когда-то первым среди ангелов на небе. Он находился рядом с великим Творцом. Но постепенно Люцифер начал вынашивать в себе стремление к самовозвышению. Недовольный своим положением, хотя он и был возвеличен превыше всех небожителей, Люцифер начал добиваться славы, подобающей только Богу. Он позволил чувству зависти завладеть им и стал подстрекать ангелов восстать против Творца. С глубоким состраданием милосердный Господь пытался спасти Люцифера и его приверженцев, но они с презрением отвергли Его помощь. В итоге, сатана и его последователи были низвергнуты с неба.

Как справиться с завистью? Необходимо ограничивать свой эгоистичный интерес. Если же дать ему волю, он становится контролирующей силой, которая снижает интеллект, ожесточает сердце и ослабляет нравственное достоинство. В итоге, он отравляет и разрушает человеческое счастье.

Как ещё можно победить зависть? Бескорыстием, то есть отсутствием стремления к наживе и личной выгоде. Это качество, которое украшает жизнь, потому что оно по-настоящему прекрасно, и для каждого дела в жизни оно — одно из самых нужных.

Когда мы отказываемся от своего эгоизма, перестаём желать того, что нам не принадлежит, мы меняемся в лучшую сторону. Все Божьи сокровища открыты для нас: мир со всем, что в нём, принадлежит нам настолько, насколько это служит нашему благу. Доверяя свою жизнь Богу изо дня в день, мы получаем столько, сколько нам необходимо.

По соседству жили две семьи. Одна семья старалась всем помогать, а другая завидовала, злилась и придиралась, к чему только могла. Их раздражало то, что у соседей было чисто, часто приходили гости, звучал радостный смех. Однажды зависть побудила их к действию. Тёмной ночью они поставили соседям на крыльцо ведро с мусором. Утром ведро обнаружили, мусор выбросили, ведро вымыли, и, наполнив его самыми лучшими яблоками, поставили на крыльцо сварливых соседей.

Выбор остаётся за нами — мы можем желать того, чего у нас нет, и злиться, а можем искренне радоваться тому, что есть у наших ближних: сделайте искренний комплимент своей подруге, сказав ей, как хорошо она выглядит, или порадуйтесь вместе со своим соседом его новой машине. Задайте себе вопрос: «Чем я могу помочь своему ближнему? Как порадовать его?»

Когда-то апостол Павел написал: «Блаженнее давать, чем получать» (Библия, книга Деяния апостолов 20:35). Это значит, не желать того, что есть у ближнего, а делиться тем, что есть у нас.

Когда появится желание кому-то позавидовать, вспомните о Христе, Который пожертвовал ради спасения каждого из нас Своей жизнью. Избавившись от зависти в сердце и доверив свою жизнь Богу, вы почувствуете себя по-настоящему счастливым человеком.

Подготовила Наталья Скороход

Газета «Сокрытое Сокровище» август 2020 г.