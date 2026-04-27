Бог спасающий

Задумывались ли вы о том, сколько раз на протяжении жизни Бог удерживал вас от безрассудных шагов, спасал и давал надежду?

С 21 года я стала ходить по разным компаниям, где любили пить спиртное. Такой образ жизни привёл меня к трагическим последствиям. Однажды я с подругой оказалась в одной комнате с подвыпившими молодыми людьми, которые меня очень глубоко обидели — до такой степени, что мне не хотелось больше жить. Я решила броситься вниз с лоджии. Неожиданно вошла подруга и успела схватить меня в момент прыжка, хотя я ей о своём намерении ничего не говорила. Но я не знала, что делать дальше, и продолжала вести прежний образ жизни, чтобы заполнить чем-то душевную пустоту, уйти от одиночества.

Когда мне исполнилось 25 лет, я почувствовала очень сильное недомогание, слабость, трудно было дышать, я еле передвигала ноги. Выяснилось, что у меня очень низкий уровень гемоглобина (63 единицы). Весь организм испытывал кислородную недостаточность. Мне сказали, что уровень гемоглобина 60 единиц — критический, после которого могут начаться необратимые изменения в организме. Прошла всестороннее обследование, но врачи так и не смогли определить причину болезни. Я была в подавленном состоянии и не знала, что мне делать.

Моя знакомая ходила в церковь, где изучали Библию, и пригласила меня пойти с ней. Я еле-еле туда дошла. Это был февраль 1994 года. Было очень холодно. Села в самый конец зала, стала слушать, но ничего не поняла. Однако когда после окончания проповеди пошла на остановку, почувствовала необыкновенную лёгкость, и впервые за несколько последних месяцев я не просто шла, а бежала до остановки.

В следующую субботу опять решила пойти на служение. Народу было много. Опять села сзади, опять ничего не поняла, но чувство лёгкости осталось. Поняв, что мне это полезно, что Бог меня исцеляет, я стала ходить на богослужения каждую неделю. Началось резкое выздоровление, хотя до этого мне не помогали никакие таблетки, никакие процедуры. Задышала каждая клеточка организма. Гемоглобин поднялся до нормы — 120 единиц.

В этом же году я вышла замуж, а через год родила сына. Я чувствовала себя хорошо: гемоглобин был в норме даже во время беременности, и… в церковь ходить перестала. Сначала перестала читать Библию и молиться каждый день Богу, а затем пропало желание и в церковь ходить.

Хоть я и ушла от Бога, но Бог не оставил меня. Он всё время мне помогал и напоминал о Себе. Осенью я сильно простудилась. Лежала и думала, что вот уже два года, как мы застеклили балкон, а я с тех пор так ни разу и не помыла там окна. Было противно смотреть на грязные разводы на стекле, и я решила, что как только поправлюсь, так первым делом вымою эти стёкла. А на следующий день поднялся очень сильный ветер, и вся рама балкона целиком рухнула с пятого этажа на землю. Вероятно, она была плохо закреплена. Я поняла, что если бы я стала мыть эту раму после выздоровления, то рухнула бы вместе с ней. Я смотрела на эти мелкие осколки стекла внизу и благодарила Бога, что Он в очередной раз спас мне жизнь.

Господь неоднократно спасал и моего маленького сынишку. Однажды свекровь несла большой чайник с кипятком, и трёхлетний сын с разбегу лбом врезался в этот чайник, опрокинув его на себя. Очень долго лежал в больнице, но в итоге у него на теле не осталось ни одного шрама. В другой раз он налетел на металлический штырь, который прошёл в миллиметре от его глаза. Бог хранил нас с сыном все эти годы, хотя я совсем не думала о Нём.

Я работала и училась, получала очень маленькую зарплату, и пришлось устроиться на вторую работу — в фирму, чтобы прокормить себя и сына. С мужем мы к этому времени развелись, и он нам не помогал. Когда я узнала, что фирма распалась, я заплакала и впервые за последние годы вновь обратилась к Богу: «Помоги мне, я не проживу с ребёнком на одну зарплату». И Бог ответил незамедлительно. Молилась я в субботу, а уже в понедельник мне дали адрес новой работы, где мне стали платить больше, чем на двух предыдущих работах вместе взятых.

Я сохраняла очень хорошие отношения с одной семьёй верующих, и через некоторое время у меня опять возникло желание прийти в церковь. Оказывается, они за меня постоянно молились. Сейчас я постоянно хожу в собрание верующих. Боюсь пропустить хотя бы одно богослужение, зная на опыте, как этот мир захватывает человека, когда он перестаёт просить Божьей защиты.

Научилась слышать Бога, читаю Библию и принимаю все Его слова как обращённые лично ко мне. Я молюсь, прошу у Бога помощи и совета, и Он мне всегда отвечает через Священное Писание, через людей, через разные жизненные обстоятельства. Господь вытащил меня из мира греха, порока, зла, насилия, смерти. И я туда больше не хочу. Теперь я понимаю, почему Бог говорит всем нам: «Не любите мира, ни того, что в мире: кто любит мир, в том нет любви Отчей. Ибо всё, что в мире:

похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего» (Библия, 1 послание Иоанна 2:15, 16). Я могу сравнить то, что я имела от мира, с тем, что я имею от Бога. И я выбираю Божий мир!

Елена Р.

По материалам сборника

«Личное свидетельство» телекомпании «Три ангела»

