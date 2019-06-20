Хороший ли ты человек?

Недавно мне попалось любопытное видеоинтервью. Ведущий обращается к разным (но вполне благополучным на вид) людям с одинаковыми вопросами, на которые те дают очень похожие ответы. Прежде чем прочитать, как ответило большинство респондентов, предлагаю вам подумать, что сказали бы вы, оказавшись на месте опрашиваемых. Попробуем?

Только отвечайте прямо, без всяких «но» и «если». Итак…

— Вы хороший человек?

— Да (немного смущаясь).

— Вы когда-нибудь в жизни говорили неправду?

— Да (кто-то с сожалением, кто-то с удивлением в голосе).

— Как мы называем того, кто лжёт?

— Лжец, обманщик (нервно хихикая).

— Значит, кто вы?

— Обманщик.

— Вы когда-нибудь брали чужое без спроса?

— Да, было дело.

— А как вы называете людей, которые посягают на то, что им не принадлежит?

— Воры.

— Значит, кто вы?

— Вор (горько смеясь).

— Да, лжец и вор. Идём дальше. Вы когда-нибудь употребляли имя Бога всуе?

— Да, часто.

— А вы знаете, что это называется богохульством?

— Да.

— Значит, кто вы?

— Богохульник.

— Смотрели ли вы когда-нибудь на женщину (не жену)/мужчину (не мужа) с вожделением?

— Да (опустив глаза).

— А это в Библии уже называется прелюбодеянием. Вы согласны?

— Да.

— Кто же вы?

— Я обманщик, вор, богохульник и прелюбодей…

Здесь мы остановимся. Узнали о себе что-нибудь новое? Наша «хорошесть» перед лицом прямых вопросов куда-то испаряется. Но всё равно на фоне других людей мы порой не так плохи, правда? Посмотрите на картинку. Как вы охарактеризуете среднюю матрёшку? Она большая или маленькая? Всё познаётся в сравнении, правда? По сравнению с матрёшками-малышками она очень даже взрослая, но по сравнению со старшей «сестрой» не такая уж она и большая. Насчёт первой барышни, вроде, не поспоришь: она самая крупная… Но только для тех, кто никаких других матрёшек в своей жизни не видел. Между тем, самая большая матрёшка в мире находится в китайском городе Манчжурия, и высота её более 30 м. Она занесена в книгу рекордов Гиннеса. Самые же маленькие из расписных матрёшек росточком всего с миллиметр. Для такой крохи даже «младшенькая» с нашей картинки — великанша.

Мы, люди, живём, сравнивая себя с другими. А Господь обращается к нам, таким сравнительно положительным, и очень желает, чтобы мы поняли: «Вся праведность наша как запачканная одежда» (Библия, книга пророка Исаии 64:6). Иисус некогда сказал самым праведным Своим современникам: «Мытари и блудницы вперёд вас идут в Царство Божие» (Евангелие от Матфея 21:31). И ещё: «Если праведность ваша не превзойдёт праведности книжников и фарисеев, то вы не войдёте в Царство Небесное» (Евангелие от Матфея 5:20). Книжники и фарисеи казались самыми порядочными людьми, а тут Иисус говорит такое. Почему плохие блудницы и мытари идут в Царство Небесное, а «порядочные» фарисеи не входят в него? Возможно, ответ кроется в словах Христа: «Кому мало прощается, тот мало любит» (Евангелие от Луки 7:47). А зачем мне прощение, если я и так хорош? Я «самая большая матрёшка».

Пока человек живёт без Бога, без личных тесных отношений с Ним, он не чувствует своей греховности. Он не понимает, что на самом деле жалок.

Если мы живём во тьме, то не замечаем своих недостатков. При свете обнаруживаются пыльные углы и паутины. Господь есть «Свет истинный, Который просвещает всякого человека, приходящего в мир» (Евангелие от Иоанна 1:9). Каждый рано или поздно сталкивается со Светом, и каждый делает выбор — принять Свет и неприятные открытия, связанные с Ним, или отвергнуть и предпочесть самодовольное существование во тьме.

Некоторым кажется, что на небе есть определённое количество свободных мест, которые достанутся самым достойным претендентам. Люди рассуждают приблизительно так: я лучше, чем многие, поэтому мне местечка наверняка хватит. Или мы можем думать о другом человеке: уж если не он попадёт в Царство Божие, то кто? Логика Небес отличается от нашей. Бог может сказать: «Я отринул его; Я [смотрю не так,] как смотрит человек» (Библия, 1 книга царств 16:7).

Когда я была подростком, то очень хотела быть святой. Я много размышляла о святости и несколько раз давала себе обещание: «Всё. Завтра утром встаю и больше не грешу!» И мои благородные стремления разбивались о скалы реальности. Хотя я старалась! Но я пыталась быть хорошей самостоятельно — для Бога, но без Него. Тогда я не понимала главного. Победа приходит тогда, когда действуем не мы, но Христос через нас и в нас.

Апостол Павел говорил об этом так: «И уже не я живу, но живёт во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего Себя за меня» (Послание к галатам 2:20).

Спасение даётся не за добрые дела! Если для вас это новость, то отнеситесь к ней очень серьёзно. Спасение — это то, что совершил для нас Христос, заняв место грешника на кресте. Он умер не за праведников, не имеющих нужды в покаянии, но за грешников. Вы грешник? Тогда спасение для вас! Если вы всё ещё хороший человек, то вынуждена вас огорчить: по причине духовной близорукости вы просто не видите, насколько запачкана ваша духовная одежда. Идите к Богу! Просите показать вам самих себя, открыть грехи! Умоляйте: «Покажи мне беззаконие моё и грех мой» (Библия, книга Иова 13:23). Тогда и только тогда вы сможете осознать нужду в прощении, протянуть руку и принять от Бога величайший из возможных даров — дар спасения и благодати.

Благодать — это незаслуженная милость, которую Бог оказывает людям не за их «хорошесть», не за количество выстоянных молебнов и купленных свеч, не за благотворительность, а вопреки всему… Из любви. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар: не от дел, чтобы никто не хвалился» (Послание к ефесянам 2:8, 9).

Перед лицом вечности мы все в равных условиях. Наша праведность не идёт в зачёт, ибо она несовершенна и нечиста в глазах Божьих. А ничто нечистое Царства Божьего не наследует. Не равняйтесь на матрёшек-соседок. Знайте, что у совершенства есть имя. Это Бог! Мы никогда не заслужим спасения. Даже лучшие из нас без Бога безнадёжно плохи. Но с Ним и в Нём даже худшие становятся праведными. На кресте Иисус занял наше место, чтобы мы могли занять место рядом с Ним на Небесах!

Если ты желаешь принять Божье спасение, помолись этой молитвой:

Господь, покажи мне моё сердце. Я хочу почувствовать нужду в Тебе и в переменах, которые можешь произвести только Ты. Спасибо, что любишь меня таким, какой я есть. Спасибо, что Ты умер вместо меня. Я верой принимаю Твою великую жертву. Прости грехи мои. Живи во мне. Учи меня Сам и руководи моей жизнью, веди по пути перемен в Царствие Твоё. Аминь.

Мария Нефёдова

Газета «Сокрытое Сокровище» № 06 (266) июнь 2019 г.