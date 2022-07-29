Хождение по воде

29 июля 205 лет назад родился Иван Константинович Айвазовский, художник-маринист, известный многим своим «Девятым валом». А знаете ли вы, что немало времени художник посвятил библейской тематике?

Родился Иван Константинович Айвазовский в Феодосии в семье разорившегося армянского купца 29 июля 1817 г. При крещении ребёнку дали имя Ованнес. Ованнес Айвазян.

Рассказывают, что способности к рисованию проявились у мальчика с ранних лет. Он любил рисовать углём на стенах домов. Однажды, когда Ованнесу было около 10 лет, градоначальник Феодосии Александр Казначеев, прогуливаясь по улицам, увидел рисунок на стене и сразу распознал большой талант. Кстати, уже тогда на пейзажах Ованнеса неизменно присутствовало море.

Градоначальник поддерживал юное дарование и всячески способствовал тому, чтобы юноша получил образование за казённый счёт. Айвазовский окончил Академию художеств с золотой медалью, а к 27 годам стал довольно популярным художником.

В 1840 году, после многолетних раздумий, Иван и его старший брат поменяли фамилию на Айвазовский. Произошло это в Италии, куда Ивана отправили после обучения в Академии художеств совершенствовать свои навыки. Здесь же в 1841 году появилось одно из первых полотен на библейскую тематику — «Хаос. Сотворение мира». Любопытно, что картина настолько понравилась папе римскому, что он даже наградил художника и выкупил полотно, которое долгое время пребывало в музее Ватикана.

Айвазовский был верующим человеком и в своём творчестве часто обращался к библейской тематике, но и тогда он оставался маринистом, выбирая те сюжеты, где морская стихия играет не последнее значение: «Всемирный потоп», «Сотворение мира», «Христос на Генисаретском озере», «Хождение по водам».

Картина «Хождение по водам» появилась на свет в 1888 году. Любопытно, что к евангельскому сюжету «Хождение по водам» Айвазовский обращался с верным постоянством и в разные годы сделал шесть вариантов картины. Последний завершён в 1897 году, за два года до смерти художника. Видимо, не был Иван Константинович удовлетворён результатом, чувствовал важность темы…

Итак, «Хождение по водам». Перед нами тот момент, когда лодка с учениками Христа попала в шторм на море: «А лодка была уже на середине моря, и её било волнами, потому что ветер был противный. В четвёртую же стражу ночи пошёл к ним Иисус, идя по морю. И ученики, увидев Его идущего по морю, встревожились и говорили: это призрак; и от страха вскричали. Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал: ободритесь; это Я, не бойтесь. Пётр сказал ему в ответ: Господи! Если это Ты, повели мне прийти к Тебе по воде. Он же сказал: иди. И, выйдя из лодки, Пётр пошёл по воде, чтобы подойти к Иисусу, но, видя сильный ветер, испугался и, начав утопать, закричал: Господи! спаси меня. Иисус тотчас простёр руку, поддержал его и говорит ему: маловерный! Зачем ты усомнился? И, когда вошли они в лодку, ветер утих» (Евангелие от Матфея 14:24–32).

Глядя на Иисуса, Пётр уверенно пошёл по воде. Но когда, довольный собой, он оборачивается, чтобы посмотреть на своих товарищей в лодке, его взгляд отрывается от Спасителя. Неистовый порыв ветра поднял волны стеной между ним и Учителем, и Пётр испугался. На мгновение Христос был скрыт от его взора — и Пётр утратил веру. Он начинает тонуть. Но в это время Пётр отводит глаза от волн, грозящих смертью, и устремляя взор на Иисуса, кричит: «Господи! спаси меня». Иисус тут же подаёт ему руку: «Маловерный! зачем ты усомнился?»

Пётр идёт рядом со своим Учителем, держась за Его руку, и они вместе входят в лодку. Но теперь Пётр покорен и молчалив. Ему нечем хвалиться перед своими братьями — из-за своего неверия и желания возвыситься он чуть не погиб. Перестав смотреть на Иисуса, он потерял опору и начал тонуть.

Очевидно, бушующие волны символизируют житейское море — всё то, что отвлекает нас от Бога. Как часто мы похожи на Петра, когда к нам приходит беда! Мы смотрим на волны, вместо того чтобы не отрывать взора от Спасителя. Иисус повелел Петру идти к Нему по водам не для того, чтобы тот погиб. Он хотел показать, что безопасность Петра — только в осознании своей полной зависимости от Божественной силы. Только постоянно взирая на Иисуса, мы можем пребывать в безопасности. Важный урок, не так ли? Урок веры…

Подготовила Елизавета Черникова

Газета «Сокрытое Сокровище» июль 2022 г.