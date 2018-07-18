Христиане и алкоголь

Многие христиане считают, что «пить в меру» вполне допустимо. Но ведь «мера» у каждого своя. Что Библия говорит об употреблении алкоголя?

Нередко можно услышать, что пить надо культурно, «в меру». Однако мало кто задумывается, какова христианская культура употребления алкоголя. Современные «умеренно» (а с точки зрения христианства — неумеренно) пьющие, на основании вырванных из контекста цитат, а часто и придуманных ими самими слов, составляют собственное «вероучение», оправдывающее употребление алкоголя не только взрослыми мужчинами, но даже женщинами и молодёжью.

Многие приводят будто бы библейское выражение: «Пейте, но не упивайтесь». Однако это искажённая цитата. Оригинал звучит так: «И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство» (Ефесянам 5:18). Здесь сказано: «Не упивайтесь», и вовсе нет призыва: «Пейте». Ещё сказано, что от вина бывают распутство, помутнение разума и нездоровое веселье.

В книге Притчей дана яркая картина того, что алкоголь делает с человеком: «У кого вой? у кого стон? у кого ссоры? у кого горе? у кого раны без причины? у кого багровые глаза? У тех, которые долго сидят за вином, которые приходят отыскивать [вина] приправленного. Не смотри на вино, как оно краснеет, как оно искрится в чаше, как оно ухаживается ровно: впоследствии, как змей, оно укусит и ужалит, как аспид; глаза твои будут смотреть на чужих жён, и сердце твоё заговорит развратное, и ты будешь, как спящий среди моря и как спящий на верху мачты. [И скажешь:] “били меня, мне не было больно; толкали меня, я не чувствовал. Когда проснусь, опять буду искать того же”» (Притчи 23:29–35). Все знают, что много пить спиртного вредно и даже опасно для здоровья.

«Всё мне позволительно, но не всё полезно; всё мне позволительно, но ничто не должно обладать мною» (1 Коринфянам 6:12).

Многие говорят, что апостол Павел советовал Тимофею: «Впредь пей не [одну] воду, но употребляй немного вина, ради желудка твоего и частых твоих недугов» (1 Тимофею 5:23). Но, во-первых, апостол Павел советовал Тимофею пить вино в качестве лекарства от какой-то болезни желудка, а не для увеселения. Во-вторых, целебные свойства вина заключаются вовсе не в свойствах этанола, действующего на желудок разрушительно, а в свойствах винограда. Смешиваясь с желудочным соком, виноградные кислоты улучшают пищеварение и аппетит. Также виноградный сок богат содержанием дубильных веществ, препятствующих появлению воспалительных процессов в желудочно-кишечном тракте. Поэтому и нам, если заболит желудок, можно лечиться свежим виноградным соком, имеющим полезные свойства, но не содержащим этанол, который вреден для желудка. Сколь же неразумно поступают употребляющие водку, в которой нет полезного виноградного сока, а есть только консервант — этиловый спирт, причиняющий вред и душе, и телу, и желудку!

Библия против того, чтобы человек разрушал свой организм. А пить алкогольные напитки — значит вызывать медленные разрушения всего организма. Бог создал человека с головой на плечах, чтобы мы думали. Поэтому у нас есть право выбора. Либо жить в здоровом теле, либо медленно его убивать. Решение за тобой.

Сергей Четвертных

Газета «Сокрытое Сокровище» № 07 (255) июль 2018 г.