Христианские раскраски на сайте детского журнала «Чудесные странички»

Дети любят раскрашивать. Но когда раскраска с заданием, это ещё интереснее! Выполняя их вместе с детьми, вы не только весело и с пользой проведёте время, но и поможете им лучше узнать библейскую историю, а также улучшить память, внимательность и наблюдательность. Более 80 оригинальных христианских раскрасок с заданиями ждут вас на сайте детского журнала «Чудесные странички». Ниже представлены несколько примеров.

Раскраска «Звезда для волхвов»

Прочитайте с детьми историю про волхвов во 2-ой главе Евангелия от Матфея и предложите ему раскрасить картинку с волхвами и самостоятельно нарисовать Вифлеемскую звезду.

Раскраска «Притча о двух строителях»

Чтобы раскрасить эту картинку, иллюстрирующую притчу из 6-ой главы Евангелия от Луки, ребёнку нужно будет решить арифметические примеры. Полученной цифре соответствует свой цвет.

Раскраска «Небесный Иерусалим»

Три картинки, предложенные для раскрашивания, иллюстрируют, чем будут заниматься люди в Небесном Иерусалиме. А на четвёртой картинке юный художник сам должен нарисовать, чем бы он хотел заниматься на небесах.

Раскраска «Иона»

Соединив точки по цифрам, ребёнок узнает, где молился пророк Иона.

Раскраска «Тавифа»

Каждому символу на этой раскраске соответствует свой цвет. Раскрасив картинку по символам, ваш ребёнок ярко представит себе библейскую историю о благотворительнице Тавифе.

Газета «Сокрытое Сокровище» октябрь 2017 г.