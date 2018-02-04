Христианские самоделки на сайте детского журнала «Чудесные странички»

И малыши, и дети-школьники любят мастерить поделки. Если вы желаете, чтобы ваш ребёнок заинтересовался историями из Священного Писания, то изготовление библейских поделок — это одна из таких возможностей. На сайте детского журнала «Чудесные странички» представлены разнообразные поделки, большей частью из бумаги. К тому же, работая с ней, ребёнок учится мыслить творчески, развивает мелкую моторику пальчиков. Изготавливая библейскую поделку и проигрывая библейскую историю, дети лучше запоминают её, а также могут потом рассказывать её друзьям.

Самоделка «Рождественский вертеп»

При изготовлении этой самоделки вы сможете рассказать вашему ребёнку, что такое вертеп, и для чего он был создан. Мы предлагаем сделать вертеп из бумаги. Вам нужно будет скачать и распечатать все детали, а затем, следуя инструкции, всё склеить. После того, как всё будет сделано, можно вспомнить историю рождения Иисуса Христа и разыграть её вместе с ребёнком, используя фигурки из вертепа.

Самоделка «Письмо от Бога»

«Письмо от Бога» представляет собой конверт с картинками, иллюстрирующими рождение, смерть и воскресение Иисуса Христа. Эту самоделку ребёнок может сделать самостоятельно и подарить её своему другу, который не знает об Иисусе.

Самоделка «Ковчег»

Самоделка поможет познакомить вашего ребёнка с библейской историей о Всемирном потопе. Вы можете разыгрывать её с ним, а заодно и разучивать и запоминать животных.

Самоделка «Чистое сердце»

Самоделка изготавливается с применением техники переплетения, в результате которой получается узор в виде креста. Эту самоделку можно использовать на библейских уроках или дома, объясняя детям, что такое чистое сердце.

Самоделка «Попугай»

Этому забавному попугайчику с ярким оперением будет рад каждый ребёнок. Сделать его не составит особого труда. Достаточно скачать детали, распечатать, вырезать их и склеить. И новая игрушка готова!

Газета «Сокрытое Сокровище» февраль 2018 г.