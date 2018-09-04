Христианские школы Канады могут лишить аккредитации из-за традиционных взглядов на сексуальность

Христианские школы Канады могут лишить аккредитации из-за традиционных взглядов этих учреждений на сексуальность — так постановил Верховный суд этой страны.

Дело касается протестантского университета «Trinity Western», который представил проект открытия юридической школы. Университет считает, что сексуальные отношения должны поддерживаться в браке между одной женщиной и одним мужчиной. Однако Федерация правовых обществ Канады признала учение университета о браке дискриминационным по отношению к ЛГБТ-сообществу, информирует «Vatican News», сообщает Седмица.

Суды низшей инстанции постановили, что христианские школы имеют право на аккредитацию и не могут быть её лишены из-за своих взглядов. Верховный суд обжаловал это решение с соотношением голосов 7 против 2.

Пол Колман, специалист в области прав человека и европейского права, указывает, что свобода религии и объединений имеет фундаментальное значение не только для религиозно мотивированных организаций, но и для функционирования демократии как таковой.

Комментарий редакции: Слово Божье однозначно осуждает однополые союзы: «Они заменили истину Божию ложью… Потому предал их Бог постыдным страстям: женщины их заменили естественное употребление противоестественным; подобно и мужчины, оставив естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга, мужчины на мужчинах делая срам и получая в самих себе должное возмездие за своё заблуждение. И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму — делать непотребства… Они знают праведный [суд] Божий, что делающие такие [дела] достойны смерти; однако не только [их] делают, но и делающих одобряют» (Римлянам 1:25–28, 32).

Источник: Интернет-газета ProChurch.info

Газета «Сокрытое Сокровище» № 09 (257) сентябрь 2018 г.