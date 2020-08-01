Христианский кроссворд август 2020

Отгадайте слова и отыщите их на буквенном поле. В скобках указано количество букв в слове. Слова могут изгибаться под прямым углом. Из оставшихся букв сложите ключевое слово. Придумайте для него определение и пришлите в редакцию слово и определение до 15 СЕНТЯБРЯ, и вы станете участником розыгрыша призов. 10 победителей получат в подарок книги на духовные темы.

Ответы на кроссворд

Правила розыгрыша призов

Сохраните кроссворд себе на компьютер и распечатайте его, (чтобы сохранить рисунок, откройте его в отдельной вкладке, затем нажмите на него правой кнопкой мыши и нажмите «Сохранить изображение как», далее распечатайте рисунок).

Газета «Сокрытое Сокровище» август 2020 г.